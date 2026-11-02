Jurnalis Spanyol Tomas Roncero, pemimpin redaksi surat kabar "AS" yang dekat dengan Real Madrid, mengkritik keputusan-keputusan wasit yang mewarnai laga Real Madrid kontra Racing Santander, yang berakhir dengan kemenangan tim Kerajaan dengan skor telak 3-0 di Stadion "El Sardinero", dalam ajang La Liga Spanyol. Ia menilai bahwa wasit Jose Luis Munuera Montero melakukan kesalahan dalam menangani lebih dari satu momen kontroversial, meski ia mengakui bahwa penalti yang diperoleh Kylian Mbappe sebenarnya tidak layak diberikan.

Dalam pernyataannya, Roncero berfokus pada dua insiden. Pertama, penalti yang diberikan wasit untuk Mbappe sekitar 10 menit setelah pertandingan dimulai, dan kedua, pelanggaran pemain Real Madrid, Diomande, di dalam kotak penalti, yang menurut sang jurnalis seharusnya mendapat intervensi wasit namun tidak terjadi.

Roncero berkomentar mengenai kedua momen tersebut: "Wasit menghalangi Diomande dari penalti yang sangat jelas, sementara penalti Mbappe, bagi saya, bukanlah penalti."

Sang jurnalis menjelaskan bahwa ia tidak menyangkal adanya kontak antara bek Racing dan penyerang asal Prancis itu, tetapi ia tidak melihat kontak tersebut cukup untuk diberi pelanggaran. Ia menambahkan: "Memang benar ia meletakkan lengannya padanya, tetapi itu tidak berarti tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, saya tidak berpikir kontak itu layak diganjar penalti."

Kemarahan terbesar Roncero disebabkan oleh apa yang terjadi pada Diomande, karena ia mengkritik tidak adanya intervensi teknologi video untuk meninjau momen tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak mengerti mengapa ruang VAR tidak meminta wasit untuk meninjau pelanggaran terhadap Diomande, karena menurut saya tekel itu layak mendapat kartu kuning. Jika layak mendapat peringatan, itu berarti sebuah pelanggaran, dan wasit seharusnya diberi tahu akan hal itu."

Sang jurnalis merangkum sikapnya terhadap kinerja teknologi video dengan mengatakan bahwa VAR tidak turun tangan untuk meninjau momen Diomande, sementara memanggil wasit untuk meninjau penalti milik Mbappe, dan menganggap penanganan kedua kasus itu tidak konsisten.

Roncero juga menanggapi kemungkinan perbandingan dengan momen serupa yang menyangkut pemain lain, dengan menegaskan bahwa ia akan mengambil sikap yang sama seandainya Lamine Yamal mengalami pelanggaran serupa yang tidak diberikan oleh wasit, sebagai isyarat bahwa keberatannya berkaitan dengan penilaiannya atas insiden tersebut dan bukan dengan identitas tim yang diuntungkan.

Terlepas dari kontroversi wasit, Roncero membela penampilan Real Madrid, dengan menilai bahwa pembahasan tentang keputusan wasit menenggelamkan keunggulan tim selama pertandingan. Ia mengatakan hasil akhir tidak akan berubah bahkan seandainya penalti untuk Mbappe tidak diberikan.

Ia menambahkan bahwa selisih antara kedua tim sangat jelas, seraya menunjukkan bahwa Real Madrid menang dengan tiga gol tanpa balas dan mampu mencetak lebih banyak lagi, sementara penjaga gawangnya, Thibaut Courtois, menurut ucapannya, hanya perlu menghalau satu bola.

Roncero menutup pernyataannya dengan mengkritik pihak-pihak yang mereduksi hasil pertandingan menjadi sekadar keputusan wasit, dengan mengatakan bahwa siapa pun yang mengira Real Madrid hanya membicarakan soal wasit, entah ia tidak memahami sepak bola, atau sengaja menutup mata dari kenyataan yang terjadi di dalam lapangan.