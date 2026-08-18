Edu Aguirre mengkritik keputusan Barcelona merekrut Rodri Hernandez, dengan menilai bahwa transfer tersebut tidak dibutuhkan tim Catalan itu, sekaligus memperingatkan bahwa kedatangan gelandang asal Spanyol tersebut bisa mengorbankan Marc Bernal, salah satu talenta muda paling menonjol di klub.

Aguirre menyatakan, dalam penampilannya di program "El Chiringuito", bahwa ia berharap melihat Rodri mengenakan seragam Real Madrid, tetapi ia menegaskan bahwa keberatannya tidak berkaitan dengan level pemain tersebut, melainkan dengan keputusan Barcelona mengeluarkan dana besar untuk memperkuat posisi yang menurutnya sudah memiliki cukup opsi.

Jurnalis yang dikenal dekat dengan Real Madrid itu menambahkan: "Saya ingin melihat Rodri di Madrid, dia pemain yang bagus dan saya ingin melihatnya di sana, tetapi saya tidak ragu bahwa Barcelona merekrutnya untuk mengambilnya dari Madrid."

Aguirre menilai bahwa manajemen Barcelona, di bawah kepemimpinan Joan Laporta, ingin meraih keuntungan popularitas melalui transfer tersebut, terutama di tengah kegagalan upaya klub merekrut Julian Alvarez, seraya menegaskan bahwa mendatangkan Rodri menelan biaya mendekati 80 juta euro bagi klub.

Ia mengatakan dalam konteks ini: "Setelah ejekan yang dihadapinya terkait Julian Alvarez, dan dia tahu bahwa pemain itu tidak akan pergi ke Barcelona, Laporta berkata: Saya akan meraih tepuk tangan mudah dari para suporter," seraya pada saat yang sama mengkritik besarnya pengeluaran untuk transfer tersebut.

Namun poin paling menarik dalam kritik Aguirre berkaitan dengan Marc Bernal, karena ia menilai bahwa pemain muda Barcelona itu memiliki kemampuan yang membuatnya layak mengisi posisi Rodri, dan bahwa perekrutan bintang Spanyol tersebut bisa mengancam peluangnya untuk mendapatkan menit bermain yang cukup.

Aguirre berkata: "Saya rasa dia pemain yang bagus, tetapi bagi saya dia tidak dibutuhkan," sebelum memuji Bernal dengan mengatakan: "Marc Bernal seorang bintang, Marc Bernal berasal dari Barcelona. Dia akan menutup posisinya, bermain di posisi yang sama. Saya menyukai pemain ini."

Jurnalis itu mengajukan skenario yang bisa memicu kekhawatiran di internal Barcelona, dengan mempertanyakan apa yang akan terjadi ketika kedua pemain tersedia pada waktu yang bersamaan, katanya: "Rodri datang dan Bernal pergi ke bangku cadangan. Apakah itu perlu, Rodri? Mengapa Barcelona menandatanganinya seharga 80 juta euro?"

Kendati mengkritik keputusan perekrutan tersebut, Aguirre tidak meragukan nilai teknis Rodri, yang tergolong salah satu pemain terbaik dunia di posisinya, sementara Hansi Flick mengandalkannya untuk memberi lini tengah Barcelona lebih banyak kekuatan, pengalaman, dan stabilitas.

Barcelona telah merampungkan transfer Rodri seharga 76,5 juta euro, dengan rincian 60 juta euro tetap dan 16,5 juta euro sebagai variabel, menjadikan pemain tersebut salah satu investasi klub paling menonjol dalam bursa transfer saat ini.

Dengan demikian, perdebatan bukan berkisar pada nilai Rodri sebagai pemain, melainkan pada harga transfer dan potensi dampaknya terhadap masa depan Bernal, pada saat Flick kini memiliki opsi kelas dunia di lini tengah, dan pada saat yang sama ia harus melindungi salah satu talenta paling menonjol yang diandalkan Barcelona untuk masa depan.