Jurnalis Madrid: Guler menciptakan keajaiban bersama Real, dan Diomande akan bermain karena harganya

Thomas Roncero, analis terkenal di program El Chiringuito sekaligus wakil pemimpin redaksi surat kabar AS, mengomentari susunan pemain Real Madrid pada laga melawan Rayo Vallecano, Sabtu kemarin, di pekan kelima La Liga.

Real Madrid memenangi laga tersebut dengan skor 4-1 di Stadion Santiago Bernabeu, sehingga naik untuk sementara ke puncak klasemen La Liga dengan poin yang sama seperti Barcelona.

Roncero yang dikenal dengan kecenderungannya mendukung Madrid mengatakan, dalam pernyataan yang disorot surat kabar AS: "Guler adalah mercusuar bagi tim, sementara Bernardo memberi Madrid keteraturan dan keseimbangan, sedangkan Arda adalah sosok yang menciptakan keajaiban dan memberikan sentuhan pembeda."

Roncero menambahkan: "Selama 20 menit terakhir, Real Madrid tidak hanya keluar dari kondisi pasif, tetapi juga mulai menciptakan ancaman. Itu adalah laga yang benar-benar berbeda. Memainkan Diomande adalah keharusan mengingat jumlah uang yang dibayar klub untuk mendatangkannya, tetapi ia harus tampil gemilang dan membuktikan diri, atau Guler yang akan bermain."

Perlu diketahui bahwa para wartawan juga mengajukan pertanyaan kepada Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, dalam konferensi pers tentang alasan Arda Guler duduk di bangku cadangan saat melawan Rayo Vallecano demi memainkan Jan Diomande.



Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"