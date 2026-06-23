Jurnalis asal Argentina tentang foto dirinya bersama Messi: Foto seumur hidupku... Aku tak percaya apa yang terjadi

Tanpa sengaja, Lionel Messi tampil menonjol dalam sebuah momen yang tak diragukan lagi akan terukir dalam sejarah Piala Dunia. Setelah mencetak gol keduanya ke gawang Austria pada Senin kemarin, pemain asal Argentina itu, yang diliputi kegembiraan, berlari untuk merayakan golnya di area tempat beberapa jurnalis berada.

Di antara para jurnalis tersebut ada Joaquín Bruno, yang hingga kini masih tak percaya bahwa mantan pemain Barcelona itu benar-benar mengangkat tangannya untuk mengekspresikan kegembiraannya yang luar biasa atas gol tersebut.

Setelah pengalaman yang tak terlupakan itu, Joaquín Bruno, jurnalis di saluran "TyC Sports" Argentina, menjelaskan rangkaian kejadian tersebut kepada majalah "Olé": "Berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat terkadang memiliki keuntungannya sendiri."

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Ini adalah foto seumur hidup saya, dan momen terbaik dalam karier jurnalistik saya. Semua ini berkat reaksi saya saat menarik jurnalis di samping saya ke samping dan bersorak gembira atas gol yang dicetak tim nasional di Piala Dunia, dan gol itu dicetak oleh Messi.”

Dia melanjutkan: “Kehadiran saya di sini tak diragukan lagi berkat saluran ‘TyC Sports’ karena mereka mempercayai saya dan memberi saya posisi ini, dan segala hal lainnya adalah demi pemain terbaik sepanjang masa, demi kapten kami, demi lambang kami, demi orang yang memimpin kami. Tim mengikutinya, para penggemar juga mengikutinya, dan para jurnalis pun demikian.”

Ia menambahkan: “Saya masih belum percaya. Saya menerima begitu banyak pesan, foto, dan video; ponsel saya tak henti-hentinya berdering.”

Akhirnya, Joaquín memberi tugas kepada istrinya sambil berkata: “Aku meminta Cici untuk mengambil foto yang bagus, dengan ukuran yang pas, dan bingkai yang indah. Habiskan apa pun yang diperlukan, karena foto ini harus dilihat setiap hari, bukan hanya olehku untuk mengingat apa yang telah kualami, tetapi juga oleh putraku yang berusia empat tahun, yang merupakan salah satu penggemar berat Messi.”

Dia menambahkan: “Sudah waktunya untuk menikmati momen luar biasa ini yang diberikan kepadaku oleh pemain terbaik dalam sejarah.”







