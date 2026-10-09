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Juric AtalantaGetty Images
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Juric: "Kouadio dipanggil ke tim nasional? Menurut saya dia membuang waktu, saya lebih memilih dia tetap di Monza"

Monza

Monza meraih kemenangan pertama musim ini atas Sassuolo dan saat kembali beraksi setelah jeda, mereka tak ingin berhenti. Tim asal Brianza itu menghadapi rintangan yang tidak ringan, karena mereka harus bertandang ke Roma untuk menghadapi Lazio yang berada di puncak klasemen. Pelatih Monza, Ivan Juric, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga tersebut. -


Sebuah pendapat soal Eddy Kouadio - di Monza dengan status pinjaman dari Fiorentina - yang secara mengejutkan dipanggil Roberto Mancini ke tim nasional Italia, meski kemudian tidak dimainkan dalam empat pertandingan: "Menurut saya dia membuang waktu. Oke, dia dipanggil, dia ada di sana, tetapi itu dua setengah pekan kerja di mana kami sebenarnya bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Bagi dia, tentu saja bisa mendekati tim nasional adalah hal yang sangat besar, tetapi saya lebih memilih dia tetap bersama kami jika memang tidak akan bermain".

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