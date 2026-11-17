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Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengaku terkesima oleh Florian Wirtz setelah bekerja langsung dengan penyerang itu di tim nasional. Pemain Liverpool tersebut kesulitan tampil konsisten sejak pindah ke Anfield dengan biaya £116 juta, tetapi performa gemilangnya bersama Jerman membuat mantan pelatih Liverpool itu terkesan.

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Wirtz bersinar bersama tim nasional setelah kesulitan di Anfield

Wirtz menunjukkan kualitasnya pada Selasa malam dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak Jerman 5-0 atas Belanda . Dua gol itu menutup kiprah juara Piala Dunia empat kali tersebut di fase grup Nations League sekaligus memperpanjang rentetan penampilan apik sang penyerang bersama tim nasional.

Wirtz kini telah mencetak empat gol dalam empat pertandingan terakhirnya untuk Jerman, selain tiga assist yang ia catatkan di Piala Dunia pada musim panas lalu. Di bawah asuhan Jurgen Klopp, ia menjadi salah satu pemain utama.

Performa itu sangat kontras dengan kesulitannya sejak pindah ke Liverpool dengan biaya £116 juta pada musim panas lalu. Dalam 15 penampilan di semua kompetisi musim ini, Wirtz baru mencatatkan dua gol dan lima assist.

Klopp puji kerja keras penyerang 'luar biasa' itu

Klopp meninggalkan Anfield sebelum Wirtz tiba dan belum pernah melatihnya secara langsung sebelum menangani Jerman. Seusai pertandingan, sang pelatih menjelaskan bagaimana sikap Wirtz membuatnya terkesan.

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"Saya hanya mengenalnya dari televisi," kata Klopp. "Saya terkejut ketika pertama kali melihatnya di lapangan. Pesepakbola yang luar biasa."

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Klopp juga menyoroti bahwa penempatan Wirtz di posisi yang tepat membuat kemampuan pressing-nya yang tak kenal lelah semakin menonjol. Ia menambahkan: "Kami juga telah menemukan posisi yang tepat untuk Flo. Sikapnya yang sangat vokal membantu. Dia pemain pertama yang melakukan pressing, bisa menekan dua pemain tanpa kelelahan."

Carragher desak Iraola mencadangkan Wirtz yang kesulitan

Di Liverpool, Wirtz selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan Premier League sejak Andoni Iraola ditunjuk pada musim panas lalu. Namun, minimnya kontribusi gol membuat mantan bek Liverpool Jamie Carragher mendesak Iraola untuk menjauhkannya sementara dari sorotan .

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"Dia tidak memberi Anda kontribusi apa pun saat bertahan, dan juga tidak memberi Anda apa pun saat menyerang," kata Carragher. "Saya tidak ingin orang-orang ramai-ramai menyerang anak ini atau mengecamnya, tetapi saya rasa wajar jika kami mengatakan bahwa kami membutuhkan lebih darinya dan kami tidak bisa menunggu.

"Saya melihat kembali para pemain yang dianggap tidak cukup bagus untuk Liverpool dalam upaya memenangi gelar liga atau Piala Eropa, tetapi memberikan dampak nyata di posisi-posisi itu. Pemain seperti Nicky Barmby, Vladimir Smicer, Yossi Benayoun, Maxi Rodriguez, Yari Litmanen, Philippe Coutinho, Steven Gerrard, Steve McManaman. Mereka memberikan kontribusi lebih besar daripada anak ini saat ini, dan saya rasa kami sudah berada di titik ketika kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menurut saya, lini tengah harus diseimbangkan kembali agar ada gol dan assist, serta mobilitas, postur tinggi, dan kekuatan di sana."

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Tekanan meningkat jelang kembali berlaga di Premier League

Wirtz kini harus membawa performa apiknya bersama tim nasional ke Premier League ketika kompetisi klub kembali bergulir. Klopp telah menunjukkan bagaimana peran yang disesuaikan dapat memaksimalkan pressing dan kontribusi sang penyerang.

Keputusan Iraola untuk tetap memercayai pemain yang direkrut seharga £116 juta itu atau mengikuti seruan Carragher untuk menyeimbangkan kembali lini tengah Liverpool akan menentukan babak berikutnya dalam karier Wirtz di Anfield.