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Jurgen Klopp telah menegaskan kepada Jerman bahwa pembangunan kembali timnya adalah prioritas utama, meski tiket play-off UEFA Nations League dipertaruhkan saat menghadapi Belanda di Berlin. Sang pelatih mengakui timnya sedang dalam masa transisi, sementara tim Belanda asuhan Xavi Hernandez mempertahankan para pemain inti dari skuad Piala Dunia mereka. Kai Havertz pun meminta para pemain untuk mengevaluasi diri secara serius.

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Klopp utamakan proses ketimbang hasil

Klopp ingin para pemain Jerman terus memercayai proses saat mereka berupaya melangkah lebih jauh dalam laga terakhir fase grup Nations League. Jerman bertandang ke Olympiastadion setelah menang 3-1 di kandang Serbia pada Jumat malam, dan mantan pelatih Liverpool itu menegaskan prioritasnya dalam konferensi pers.

“Kami ingin meraih kesuksesan sekarang, tetapi proses yang telah kami mulai lebih penting daripada segalanya,” kata Klopp. “Kami ingin menampilkan performa terbaik, lalu melihat bagaimana hasilnya saat menghadapi Belanda. Kami sangat menantikan pertandingan ini. Kami menginginkan kesempatan ini, sekarang kami mendapatkannya dan ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.”

Belanda lebih unggul dalam pengalaman

Klopp menyebut pengalaman para pemain Belanda sebagai perbedaan utama antara kedua tim. “Belanda pada dasarnya memiliki skuad yang sama dengan yang tampil di Piala Dunia. Itulah perbedaan antara kami. Saat ini kami sedang berada dalam masa transisi,” katanya.

Pelatih Jerman itu juga terkesan dengan Belanda di bawah arahan Xavi, yang menggantikan Ronald Koeman pada Agustus. “Xavi ingin memainkan sepakbola dengan ‘gaya Xavi’, dan ini adalah generasi Belanda yang kuat,” tambah Klopp. “Mereka memiliki sejumlah pemain muda yang tangguh, sangat terampil di lapangan, serta pelatih yang membawa kemampuan mereka ke tingkat berikutnya.”

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Havertz mengevaluasi diri sendiri

Penyerang Arsenal Havertz yakin semua anggota skuad bisa “mengevaluasi” penampilan masing-masing untuk membantu Jerman kembali melangkah maju. “Tim nasional berbeda dengan sepakbola klub. Kami berkumpul setiap beberapa bulan, lalu mengikuti sebuah turnamen,” kata Havertz.

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“Sebagai tim, kami menghadapi beberapa turnamen terakhir dengan sikap yang terlalu negatif. Tentu saja, tidak semua yang saya lakukan salah, tetapi saya melihat masih ada ruang untuk berkembang dan saya sedang mengevaluasi diri sendiri.”

Jerman butuh kemenangan untuk menghindari babak play-off

Belanda memuncaki Grup A2 setelah membantai Yunani 7-0 di Amsterdam, sementara Yunani berada di posisi kedua, di atas Jerman berkat rekor pertemuan. Tim asuhan Klopp harus mengalahkan Belanda untuk menghindari babak play-off.

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Jerman bahkan bisa merebut tiket ke perempat-final jika Serbia, yang berada di posisi terbawah, meraih hasil mengejutkan melawan Yunani di Volos.