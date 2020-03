Jurgen Klopp Menangis Melihat Paramedis Nyanyikan "You'll Never Walk Alone"

Manajer Jurgen Klopp menyanjung tinggi pengabdian para petugas kesehatan di Inggris yang kini tengah berjuang melawan virus corona.

Kamis (26/3) kemarin, masyarakat Inggris bersatu dalam kampanye "Clap for Carers" untuk mendukung National Health Service (NHS) mengatasi pandemi Covid-19.

Sebuah video yang diunggah oleh politikus Partai Buruh Mary Foy memperlihatkan sejumlah staf NHS yang tengah bekerja di sebuah rumah sakit. Ada yang bertugas di ruang isolasi dengan peralatan lengkap dan ada yang berjaga di luar ruangan.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO