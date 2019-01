Jurgen Klopp, Manajer Ceria Yang Rebut Hati Fans Liverpool

Rasakan atmosfer Anfield dan semangati The Reds dengan aplikasi gratis Stand Red!

Jadilah bagian integral dari periode penuh warna Liverpool dengan aplikasi Stand Red yang dikembangkan oleh Standard Chartered untuk fans Liverpool FC.

Kampanye Stand Red mempromosikan kecintaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan klub. Stand Red adalah aplikasi gratis yang dikembangkan oleh Standard Chartered untuk menyatukan fans LFC Reds di seluruh dunia, mengajak para suporter untuk meramaikan build up dalam setiap matchday Liga Primer Inggris. Lewat aplikasi ini, Standard Chartered ingin membawa fans global sedikit lebih dekat merasakan atmosfer Anfield melalui kekuatan teknologi. Musim ini, bersiaplah untuk Live Red. Breathe Red. Stand Red.

Salah satu orang yang telah hidup, bernapas, dan berpijak Red tak lain adalah Jurgen Klopp yang berhasil mengantar klub bertakhta di puncak klasemen sementara.

Klopp benar-benar tiada bandingannya. Sang manajer Liverpool telah menanamkan segumpal harapan, optimisme, serta kegarangan di Anfield yang telah diidam-idamkan para pendukung tim sejak awal 90-an.

Dengan Liverpool kini menguasai tampuk Liga Primer, mari melihat lebih dekat sosok yang melabeli dirinya sebagai 'Happy One' dan berpeluang memimpin klub memasuki masa keemasan baru ini.

Pria kelahiran Stuttgart ini mengambil alih tongkat kepelatihan Mainz 05 hanya sehari setelah ia pensiun dari sepakbola profesional. Ia menghabiskan tujuh tahun di Karnevalsverein sebelum pindah ke Dortmund.

Setelah tiga tahun bersama Borussia Dortmund, yang dibawanya menggondol dua trofi Bundesliga dan menembus final Liga Champions, perubahan besar menantinya. Klopp bergabung dengan Liverpool dan berjasa besar membangunkan sang raksasa tidur.

Klub mencapai partai puncak Liga Champions musim lalu dan kini berdiri di posisi teratas tabel Liga Primer.

Gairah menggebu-gebu Klopp terpancar jelas dalam setiap pertandingan LFC, dan ia kerap terlihat memompa semangat fans untuk tetap bersatu mendukung tim.

Jelas, Klopp adalah sumber inspirasi bagi fans untuk bersatu dan Stand Red. Dengan aplikasi Stand Red, Anda bisa membagi rasa cinta Anda untuk sang pelatih dengan fans lainnya dan menyemangatinya saat ia memimpin orkestra Liverpool FC sebelum dan selama pertandingan.

Dapatkan pengingat dari Jurgen Klopp sendiri atau bahkan deretan legenda Reds atau para penggawa utama sebelum laga-laga Liverpool di Liga Primer.

Tak ketinggalan, ada pula beberapa fitur interaktif lainnya seperti memindai seragam LFC Anda untuk mendapatkan konten animasi atau menyentuh secara digital simbol 'This is Anfield' yang kesohor di terowongan pemain dan menyuarakan dukungan Anda untuk The Reds.

Unduh sekarang juga aplikasi Stand Red, yang tersedia di Apple App Store (iOS) juga Google Play Store.

Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi Stand Red, kunjungi www.StandRed.com.