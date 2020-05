Jurgen Klopp: Liverpool Bisa Kembali Latihan Seperti Hari Pertama Masuk Sekolah

akhirnya kembali menggelar latihan dengan kondisi non-kontak di antara para pemain. Menurut Jurgen Klopp, bisa menggelar latihan lagi ibarat hari pertama masuk sekolah.

Pemimpin klasemen Liga Primer Inggris ini berlatih dalam kelompok kecil di tempat latihan klub, Melwood, Rabu lalu, untuk pertama kalinya sejak lockdown pandemi virus corona.

Liga Primer diharapkan kembali begulir pada Juni mendatang, dengan 92 jadwal tersisa akan dimainkan setelah tertunda sejak 13 Maret silam.

"Saya bangun bahkan lebih awal daripada biasanya, lalu saya menyadari ini adalah hari pertama saya," tutur Klopp di laman resmi klub.

"Saya merasa seperti hari pertama ke sekolah. Bagi saya, ini sudah berlalu 46 tahun yang lalu, akan tetapi situasinya sekarang terasa sama," sambung sang juru taktik.

"Saya mengenakan seragam saya lagi, dan untuk alasan yang tepat, untuk pergi ke tempat latihan," kata Klopp lagi.

