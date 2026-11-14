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Jurgen Klopp meminta tim Jerman asuhannya merangkul status mereka yang kian berkembang sebagai kekuatan besar Eropa setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Serbia di Nations League. Mantan pelatih Liverpool itu memuji disiplin taktik dan intensitas timnya saat mereka semakin dekat ke babak perempat-final.

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Klopp menyoroti penampilan dominan

Jerman mengambil langkah besar menuju perempat-final Nations League pada Kamis malam dengan mengalahkan Serbia 3:1 secara meyakinkan di kandang lawan. Menyoroti penampilan dominan itu, Klopp menegaskan bahwa para pemainnya harus mulai menyadari potensi mereka sendiri seiring perkembangan tim di bawah kepemimpinannya. Hasil tersebut menempatkan Jerman dalam posisi kuat di grup, dengan perhatian kini tertuju pada laga terakhir yang menentukan di Berlin.

"Tim bermain sangat, sangat bagus," kata Klopp kepada Sky Germany. "Saya pikir kami harus membiasakan diri dengan kenyataan bahwa kami memang bagus, bahwa kami bisa bermain sangat bagus. Agar bisa menilainya dengan tepat: tentu saja kami bisa mencetak lebih banyak gol hari ini. Namun, saya baru saja mengatakan kepada para pemain: 'Untuk saat ini, saya tidak terlalu memedulikan itu.' Sebab, kami tidak bisa mengatakan: 'Kami sedang memulai proses dan suatu perkembangan,' lalu setiap kali menengok sebentar, berharap: 'Kami seharusnya sudah lebih maju.' Bahkan bagi diri kami sendiri, bukan hanya bagi orang-orang di luar, tetapi juga bagi diri kami sendiri."

Puji kendali penuh di tengah atmosfer tak bersahabat di Serbia

Klopp memuji timnya karena mampu melewati laga tandang dalam atmosfer yang tak bersahabat tanpa mengalami cedera. Ia menyoroti ketenangan para pemain saat tensi memanas. Meski menghadapi Serbia yang sedang kesulitan dalam pertandingan yang dikenal tak mudah, pelatih asal Jerman itu senang skuadnya terhindar dari cedera yang bisa merugikan sembari mengendalikan tempo sejak awal hingga akhir.

"Dalam banyak momen hari ini, penampilan kami luar biasa bagus dan membuat Serbia kesulitan, meski mereka jelas sedang tidak berada dalam kondisi terbaik. Namun, dalam pertandingan seperti ini, cedera bisa saja terjadi, dan kami sama sekali tidak mengalaminya. Begitu banyak rangkaian permainan kami terlihat indah. Saat menguasai bola, kami punya solusi dan tampil dominan. Tekanan kami segera setelah kehilangan bola luar biasa. Intensitasnya pun sangat tinggi. Jadi, menurut saya, ini pertandingan yang sangat, sangat bagus," tambahnya.

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Agresivitas mengganggu ritme Jerman

Klopp mengakui timnya kehilangan ritme setelah jeda dan tampil lesu pada babak kedua. Ia mencatat bahwa lawan bermain jauh lebih agresif. Meski para pemainnya berusaha melanjutkan permainan seperti pada babak pertama, mantan pelatih Liverpool itu mengakui bahwa mempertahankan pola yang sama terbukti sulit saat menghadapi tim yang terpaksa mengubah pendekatannya secara menyeluruh. Namun, ia segera memuji Brajan Gruda yang dengan tenang meredam kebangkitan singkat lawan sebelum pertandingan menjadi tak terkendali.

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"Mereka keluar dan bermain lebih agresif. Kami kekurangan ritme. Tentu saja, terlihat bahwa kami ingin mempertahankan ritme, tetapi jeda antarbabak tidak membantu jika Anda hanya ingin melanjutkan permainan seperti sebelumnya. Lawan memang harus melakukan segalanya dengan cara berbeda. Itu tugas yang lebih mudah. Namun, Brajan dengan tenang memadamkan kebangkitan singkat itu. Lalu kartu-kartu merah muncul. Pertandingan menjadi sedikit lebih sulit. Saya senang kami melewatinya tanpa cedera. Ini malam yang bagus," ungkapnya.

Menatap "final" di Berlin

Dengan delapan poin yang kini diraih di grup, Jerman berada dalam posisi kuat untuk melaju saat bersiap menghadapi Belanda dalam laga krusial di Berlin. Skuad memandang pertandingan mendatang itu sebagai "final", dengan kemenangan akan memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Klopp menekankan pentingnya menunjukkan kepada dunia sepakbola bahwa tim nasional telah berkembang dan kembali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan.

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"Hari ini kami berada di posisi yang seharusnya. Tugas pertama adalah menunjukkan kepada dunia luar bahwa kami bisa bermain. Kami ingin lolos ke final di Berlin ini, dan sekarang kami telah mencapainya. Kami di sini untuk menunjukkan kepada kalian semua di luar sana bahwa sepakbola Jerman baik-baik saja, berada di tangan yang tepat, kami memiliki pemain-pemain bagus dan kami terus tancap gas. Setelah itu, pertandingan akan terus berdatangan dan kami ingin menunjukkan bahwa kami telah belajar, bahwa kami telah berkembang bersama, dan hal itu jelas terlihat. Namun, Anda tidak pernah tahu sebelumnya apakah hal tersebut juga akan tampak dalam pertandingan," pungkas Klopp.