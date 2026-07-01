Juni yang Gemilang di Bawah Kepemimpinan Pérez... 13 Transfer yang Memicu Revolusi di Real Madrid

Kemenangan Florentino Pérez dalam pemilihan presiden Real Madrid untuk masa jabatan baru hingga tahun 2030 dianggap sebagai awal dari sebuah revolusi di dalam Santiago Bernabéu.

Pérez memenangkan pemilihan presiden Real Madrid yang digelar pada 7 Juni lalu dengan perolehan 65% suara, mengungguli lawannya, Enrique Riquelme.

Sejak saat itu, menurut surat kabar "Marca", Real Madrid telah menyelesaikan 13 transaksi yang melibatkan pemain baru dan pemain yang hengkang, serta pemain dari akademi muda, sehingga bulan Juni menjadi bulan yang benar-benar milik Real Madrid di bawah kepemimpinan Pérez.

Álvaro Arbeloa menjadi korban pertama dari krisis ini. Mantan pelatih tim Castilla, yang mengambil alih tim utama di tengah musim untuk memadamkan api yang berkobar, meninggalkan jabatannya tanpa sempat meraih kesuksesan di La Liga maupun Liga Champions.

Ia diberi tugas sebagai pelatih sementara—tugas yang berat—untuk menjaga stabilitas tim hingga pengganti permanen terpilih, dan orang yang mengambil alih tugas tersebut adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. José Mourinho, yang diumumkan secara resmi pada 11 Juni, setelah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun hingga Juni 2029.

Real Madrid membayar denda sebesar 15 juta euro kepada Benfica—jumlah yang berlipat ganda setelah pemilihan—agar pelatih yang memenangkan segalanya di Spanyol antara tahun 2010 dan 2013, kecuali Liga Champions, kini ditugaskan untuk meredakan krisis di ruang ganti, mengelola kepergian para pemain, dan memperkuat apa yang dibutuhkan.

Sebelum bulan Juni memulai aktivitasnya di bursa transfer, bulan Mei telah menyaksikan kepergian para pemain, pada tanggal 23 Mei, penonton di Stadion Santiago Bernabéu berdiri sambil mengangkat kursi tinggi-tinggi, dalam pemandangan yang mengingatkan pada foto ikonik dari perjalanan tim menuju gelar ke-14 mereka di Liga Champions, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Dani Carvajal dan David Alaba, yang kontraknya berakhir pada 30 Juni.

Carvajal pergi sebagai pemain dengan gelar terbanyak kedua dalam sejarah Real Madrid, dengan 27 gelar, hanya selisih satu gelar dari Modrić. Sedangkan Alaba, yang tidak lagi tampil seperti dulu setelah mengalami cedera robekan ligamen anterior cruciatum pada Desember 2023, mengikuti jejaknya dengan 11 gelar.

Sebuah nama ketiga pun masuk ke dalam daftar tersebut, namun dengan cara yang lebih dingin: Dani Ceballos, yang tidak diandalkan oleh Mourinho, dan yang diizinkan klub untuk hengkang secara gratis meskipun kontraknya masih berlaku.

Sementara pintu keluar terus berputar, pintu masuk pun terus berputar, dan di sinilah Mourinho meninggalkan jejaknya dengan mendatangkan pemain-pemain berpengalaman yang kuat secara fisik. Dua pemain pertama yang datang adalah Ibrahima Konaté dan Denzel Dumfries (belum diumumkan secara resmi hingga saat ini), yang diumumkan di tengah-tengah pemilihan sebagai bukti langsung dari janji-janji kampanye: Bek tengah, pemain bebas transfer dari Liverpool, dikontrak hingga tahun 2030 tanpa biaya; dan bek sayap dari Inter Milan dengan membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta euro, dengan tujuan bersaing untuk posisi bek kanan bersama Trent Alexander-Arnold.

Kemudian, Bernardo Silva, pemain bebas transfer dari Manchester City, secara resmi bergabung pada 17 Juni dengan kontrak hingga tahun 2028, dalam kesepakatan kilat di mana Real Madrid mengungguli Barcelona dan Atlético Madrid dalam perebutan pemain asal Portugal tersebut.

Pemain terakhir yang bergabung adalah Marc Cucurella dari Chelsea, dalam kesepakatan senilai sekitar 60 juta euro termasuk bonus, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2032.

Selain itu, Endrick kembali dari masa peminjamannya di Lyon, di mana ia kembali menemukan insting mencetak gol dan kepercayaan dirinya, kali ini tanpa perlu membawa koper baru.

Klub "Los Blancos" memutuskan untuk mempertahankan pemain Brasil berusia 19 tahun tersebut, agar ia dapat mengikuti masa persiapan musim baru dan mengamankan posisinya di skuad utama di bawah asuhan Mourinho.

Produktivitas ekonomi akademi pemuda juga memainkan peran penting. Awalnya, Mario Martín pindah ke Getafe, di mana klub tersebut mengaktifkan klausul penalti dalam kontraknya dan membayar 3,5 juta euro untuk 50% haknya, sementara Real Madrid mempertahankan setengah lainnya serta hak prioritas untuk membelinya.

Setelah itu, Víctor Muñoz pindah ke Liverpool dengan klausul penalti sebesar 40 juta euro, di mana Real Madrid menerima 20 juta euro; namun, dalam kasus ini, tidak ada klausul yang memungkinkan pembelian kembali, melainkan hanya hak prioritas.

Di akhir bulan, kesepakatan terakhir adalah transfer Niko Baz, yang memecahkan rekor dan menjadi lulusan akademi termahal kedua dalam sejarah, hanya di bawah Álvaro Morata.

Real Madrid menjual sisa haknya (50%) kepada Como seharga 60 juta euro, menyetujui keinginan sang pemain untuk tetap tinggal satu tahun lagi di Italia, namun tetap mempertahankan hak untuk membelinya kembali secara sepihak seharga sekitar 80 juta euro pada tahun 2027.

Dengan ditambahkannya Niko dan Victor, klub meraup sekitar 80 juta euro dari pemain-pemain yang semula diperkirakan hanya akan memainkan peran sekunder. Dengan demikian, “La Fábrica” kembali menjadi sumber utama keuntungan menjelang musim yang menentukan.