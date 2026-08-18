Real Madrid meraup pemasukan besar dari para pemain akademinya selama periode transfer musim panas ini, setelah total hasil penjualan lulusan tim junior mendekati angka 200 juta euro, menjadi penegasan baru atas keberhasilan klub Spanyol tersebut dalam mengubah investasi pada talenta muda menjadi sumber finansial penting, sekaligus mempertahankan persentase hak atas sejumlah pemain dalam beberapa transaksi.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", penyerang Jacobo Ortega menjadi lulusan akademi Real Madrid terakhir yang meninggalkan klub musim panas ini, setelah pindah ke Strasbourg dengan nilai 10 juta euro, dengan klub mempertahankan sebagian hak atas pemain tersebut. Transaksi ini menambah daftar kepindahan yang mengangkat total pemasukan klub dari mantan para pemainnya menjadi sekitar 200 juta euro.

Pemain Argentina, Nico Paz, memuncaki daftar transaksi paling menguntungkan bagi Real Madrid, setelah Como membayar 60 juta euro untuk 50% hak atas pemain yang masih dipertahankan oleh Los Blancos, sehingga menjadikannya pemasukan tunggal terbesar dari penjualan akademi musim panas ini.

Gonzalo Garcia menempati posisi kedua, setelah pindah ke Fulham dengan nilai 40 juta euro untuk 70% hak atas dirinya, sementara rekannya Cesar Palacios pindah ke klub Inggris yang sama dengan nilai 10 juta euro, dengan Real Madrid mempertahankan sebagian hak atas pemain tersebut.

Real Madrid juga memperoleh 20 juta euro dari kepindahan Victor Munoz dari Osasuna ke Liverpool, setelah klub mempertahankan sebagian hak atas pemain tersebut, sementara nilai kepindahan Mario Gila ke Milan mencapai 15 juta euro, angka yang sama dengan yang diperoleh klub atas kepindahan Alvaro Rodriguez ke Bournemouth.

Daftar transaksi juga mencakup Alex Jimenez, yang pindah ke Bournemouth dengan nilai 10 juta euro, Victor Valdepenas ke Fiorentina dengan nilai 8 juta euro, Fran Garcia ke Real Betis dengan nilai 4 juta euro, di samping Mario Martin yang pindah ke Getafe dengan nilai 3,5 juta euro, dan Fran Gonzalez yang hengkang ke Sevilla dengan nilai 3 juta euro.

Berbagai pergerakan ini mencerminkan strategi Real Madrid dalam menangani lulusan akademinya, di mana keuntungan dari pengembangan talenta tidak terbatas pada pemanfaatan mereka di dalam tim utama, tetapi meluas hingga meraih keuntungan finansial besar ketika mereka pindah ke klub lain, dengan terkadang mempertahankan persentase hak atas para pemain, sehingga memungkinkan klub meraih pemasukan tambahan di masa depan.