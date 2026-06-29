Jumlah yang sangat besar... Berapa banyak yang akan diterima Chelsea dari penunjukan Maresca sebagai pelatih Manchester City?

Klub Chelsea telah menutup bab kepergian mantan pelatihnya, Enzo Maresca, namun mereka tidak membiarkannya pergi begitu saja tanpa imbalan apa pun. Klub ini memastikan mendapatkan kompensasi finansial sebagai bagian dari kesepakatan dengan Manchester City, sebelum mengeluarkan pernyataan bernada keras terhadap pelatih asal Italia tersebut—sebuah kejadian yang memicu banyak kontroversi bersamaan dengan pengumuman resmi mengenai destinasi barunya.

Manchester City, hari Senin ini, mengumumkan penunjukan Enzo Maresca asal Italia sebagai manajer tim utama sepak bola dengan kontrak berdurasi tiga musim, sehingga ia akan menjabat hingga musim panas 2029, sebuah langkah yang menandai dimulainya babak baru bagi klub Inggris tersebut.

Manchester City, dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa Maresca kembali ke klub untuk ketiga kalinya dalam kariernya, setelah berhasil membangun pengalaman kepelatihan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir, sekaligus menegaskan keyakinannya yang penuh terhadap kemampuan pelatih asal Italia tersebut untuk melanjutkan rentetan kesuksesan.

Di sisi lain, Chelsea mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerang mantan manajer teknisnya, Enzo Maresca, segera setelah Manchester City mengumumkan penandatanganan kontrak dengannya, sekaligus mengungkapkan ketidakpuasan atas cara kepergiannya.

Klub tersebut juga mengungkapkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City yang mencakup pemberian kompensasi finansial, serta perjanjian terpisah dengan pelatih asal Italia tersebut yang mewajibkannya membayar kompensasi kepada klub, tanpa merinci detail atau nilai jumlahnya.

Sementara itu, Badan Penyiaran Inggris “BBC” mengungkapkan bahwa Chelsea menerima kompensasi finansial sebesar 17 juta poundsterling dari Manchester City sebagai ganti rugi atas pemutusan kontrak Maresca dan kepindahannya untuk memimpin tim tersebut.

Manchester City berharap kembalinya Maresca akan menandai dimulainya era baru kesuksesan, dengan terus bersaing secara agresif untuk merebut gelar-gelar domestik dan kontinental, serta memperkuat identitas permainan menyerang yang telah menjadi ciri khas tim tersebut dalam beberapa tahun terakhir.