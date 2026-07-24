Jumlah yang disebutkan sebelumnya tidak benar: segini gaji yang akan diterima Summerville di Al-Hilal

Florian Plettenberg, jurnalis Sky Sports, mengungkap detail baru soal kontrak Crycensio Summerville. Ketika sebelumnya diyakini ia akan menerima gaji enam belas juta euro per tahun, nominal itu ternyata lebih tinggi.

Summerville menuntaskan kepindahannya dari West Ham United ke Al-Hilal pada Rabu. Penyerang tim nasional Belanda itu didatangkan dengan nilai transfer 70 juta euro.

Di Al-Hilal, pemain yang sudah lima kali membela timnas itu akan menerima 17 juta euro bersih. Ia menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, yang berarti totalnya mencapai 68 juta euro bersih.

Al-Hilal pada akhirnya berhasil memenangkan persaingan dengan AS Roma untuk mendapatkan Summerville. Klub Italia itu juga sudah mencapai kesepakatan dengan West Ham United dan berusaha meyakinkannya agar mau bermain di ibu kota Italia dengan bayaran lebih rendah.

Roma menawarinya kesempatan bermain di Liga Champions di Roma, dan bahwa Donyell Malen, rekan setimnya di timnas Belanda, akan menjadi rekan setimnya, tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil.