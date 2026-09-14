Pengadilan Banding di Paris pada hari Senin ini memerintahkan pemain Prancis Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, untuk membayar 60 ribu euro kepada mantan klubnya, Paris Saint-Germain.

Menurut yang disebutkan surat kabar "L'Equipe", keputusan ini bertujuan untuk mengganti kerugian finansial yang ditanggung Paris Saint-Germain akibat masalah likuiditas yang dihadapinya pada musim semi 2025, ketika para pengacara pemain tersebut membekukan rekening bank klub sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin pembayaran bonus yang disengketakan.

Meskipun pengadilan mengakui adanya biaya yang timbul akibat pembukaan jalur kredit darurat, pengadilan menolak gugatan-gugatan lain dari klub Paris tersebut. Para hakim menolak tuntutan Paris Saint-Germain atas ganti rugi atas kerugian yang menimpa moral, citra, atau reputasi, dengan menganggap bahwa risiko gangguan internal atau sanksi FIFA yang diangkat oleh manajemen tidak memiliki dasar kebenaran.

Ini merupakan perkembangan baru dalam sengketa yang diperkirakan sudah berakhir. Pada Agustus 2024, setelah bergabung dengan Real Madrid menyusul negosiasi transfer yang panjang, Kylian Mbappe menuntut jumlah 60 juta euro dari Paris Saint-Germain, yang merupakan bonus dan insentif yang ia klaim ditolak untuk dibayarkan oleh klub kepadanya.

Meskipun mendapat dukungan dari komite hukum La Liga Spanyol, persoalan tersebut menemui jalan buntu, sehingga Mbappe mengajukan gugatan hukum ke pengadilan perburuhan pada musim semi 2025.

Sementara itu, para pengacaranya memulai prosedur penyitaan pencegahan atas rekening klub. Tindakan ini, yang diambil secara sepihak - dan klub tidak mengetahuinya saat perintah dikeluarkan - memungkinkan pembekuan dana hingga keluarnya putusan pengadilan, sebuah tindakan yang berguna untuk menjamin kemampuan kreditur melunasi utangnya di masa depan. Namun demikian, tindakan ini harus dibenarkan oleh kondisi keuangan perusahaan.

Di pihaknya, klub sangat marah karena meyakini bahwa mereka memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menghadapi vonis apa pun, serta menegaskan bahwa kubu Mbappe hanya meminta penyitaan ini "untuk tujuan media".

Paris Saint-Germain berhasil memperoleh pembatalan penyitaan ini pada bulan Mei, dan enam bulan kemudian, pada Desember 2025, pengadilan perburuhan memerintahkan klub Prancis tersebut untuk membayar 61 juta euro kepada Mbappe, sebuah keputusan yang dipatuhi klub dengan berat hati.

Setelah hampir setahun berlalu, giliran Mbappe untuk memberi ganti rugi kepada Paris Saint-Germain, meski dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Pada 3 September 2026, Pengadilan Banding di Paris memerintahkan pemain tersebut untuk membayar 60 ribu euro sebagai ganti rugi kepada mantan klubnya untuk mengganti "terputusnya likuiditas" selama periode penyitaan aset yang berlangsung 45 hari, antara 10 April dan 25 Mei 2025.

Paris Saint-Germain terpaksa mencari jalur kredit di saat-saat terakhir "untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya saat ini", hal yang menyebabkan mereka mengeluarkan biaya.

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