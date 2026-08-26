Sport Bild mengungkap detail lebih lanjut mengenai perpanjangan kontrak pemain 19 tahun itu, yang menurut laporan tersebut juga bisa kembali berdampak positif pada kondisi keuangannya dalam waktu dekat karena beberapa faktor.

Tak lama setelah pengumuman soal perubahan arah yang mengejutkan itu, sempat bocor bahwa dalam kontrak kerja baru El Mala yang kini berlaku hingga 2031 tidak ada klausul pelepasan. Gajinya kabarnya meningkat dua kali lipat menjadi sekitar tiga juta euro. Selain itu, ia juga menerima nomor punggung 10, seperti yang dulu didapat Lukas Podolski. Menurut laporan Sport Bild, dalam jangka pendek atau panjang akan ada lebih banyak uang lagi yang mengalir ke pihak pemain.

Menurut laporan tersebut, ibu El Mala, Sabrina, yang pada musim panas ini memimpin negosiasi mengenai masa depan putranya dan juga menolak FC Brentford meski kedua klub sudah mencapai kesepakatan, menegosiasikan klausul bagian penjualan kembali sebesar lima persen. Artinya: jika pada musim panas mendatang ada klub yang menaruh 50 juta euro di atas meja — jumlah yang diminta FC sebagai harga tetap — maka El Mala dan keluarganya akan mengantongi 2,5 juta euro. Jika nilai transfernya mencapai 100 juta euro, yang mengingat daya beli Premier League untuk pemain ofensif bertalenta seperti ini bukan hal yang mustahil, maka angkanya menjadi lima juta euro.

Apakah Said El Mala boleh meninggalkan 1. FC Köln pada musim panas mendatang?

Namun, rumor yang menyebut Köln tidak akan menghalangi jika ada klub top datang pada musim panas mendatang dibantah tegas oleh direktur olahraga Thomas Kessler di sela-sela laga piala melawan Würzburger Kickers (2-1): "Ini dilandasi kepercayaan. Semua pembicaraan dilandasi kepercayaan. Dan pada akhirnya juga tidak ada gentleman’s agreement dalam kasus ini — juga tidak ada klausul pelepasan." Meski demikian, jika ada tawaran yang memadai, kepergian setahun setelah perpanjangan kontrak sama sekali bukan sesuatu yang mustahil.

Seperti yang sudah dilaporkan beberapa hari lalu oleh Kölner Stadt-Anzeiger, pihak pemain juga mengamankan semacam bonus tanda tangan sebesar 500.000 euro, yang namun tidak dibayarkan sekaligus seperti biasanya. Sebaliknya, dibayarkan pada setiap tahun saat El Mala mengenakan jersey Köln. Pemasukan tambahan juga terbuka lewat kontrak pribadi dengan sponsor utama FC, REWE. Perusahaan yang dipimpin Lionel Souque, yang duduk di dewan pengawas Die Geißböcke, itu kabarnya telah meneken kontrak pribadi dengan El Mala.

Menurut informasi dari Sport Bild , ada rencana memasarkan sang remaja sepopuler Jamal Musiala dan Thomas Müller, jika ia menjadi pemain tim nasional. Jika El Mala tidak mengalami cedera di sekitar awal musim, hal itu bisa saja terjadi sudah pada jeda internasional berikutnya. Pada pertengahan September, pelatih baru tim nasional Jerman, Jürgen Klopp, akan mengumumkan skuad pertamanya. El Mala juga sempat dianggap sebagai kandidat untuk skuad Piala Dunia racikan Julian Nagelsmann, tetapi pada akhirnya itu tidak terjadi. Yang paling memicu ketidakpahaman adalah keputusan Nagelsmann, setelah cederanya Lennart Karl, memanggil gelandang Assan Ouedraogo dan bukan El Mala untuk menggantikan pemain sayap itu.

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Mengapa Said El Mala tidak pindah ke BVB?

Kenaikan menjadi pemain tim nasional juga akan dibarengi peningkatan nilai pasar, yang tentu juga disadari BVB. Karena itu pula Borussia Dortmund tidak segan menjadikan El Mala sebagai transfer rekor. Termasuk pembayaran bonus, menurut laporan media yang sejalan, ada lebih dari 50 juta euro di atas meja. Namun, pihak Köln menolaknya karena mereka bersikeras pada angka tetap 50 juta euro. Tak lama setelah itu, Leipzig, yang ingin merekrut El Mala sebagai pengganti Yan Diomande, juga gagal membujuk FC. RB kabarnya bahkan menawarkan sedikit lebih besar daripada BVB, tetapi veto dari pihak Köln tetap bertahan.

El Mala juga masih bisa menikmati kebersamaan dengan saudaranya, Malek, yang sejauh ini bermain untuk tim kedua. Kontraknya kabarnya juga diperpanjang lebih cepat hingga 2031 sebagai bagian dari kesepakatan tersebut — sehingga kedua bersaudara itu tetap hanya tersedia dalam satu paket, yang juga disebut menjadi faktor besar dalam perencanaan masa depan sang talenta luar biasa.