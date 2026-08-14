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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Jumlah fantastis ini akan didapatkan pemain internasional Belanda Tijjani Reijnders di Arab Saudi

Transfers
Netherlands
Al Qadsiah
Manchester City
T. Reijnders

De Telegraaf mengungkap berapa gaji yang akan diterima Tijjani Reijnders (28) di Arab Saudi. Menurut jurnalis Mike Verweij, gelandang timnas Belanda itu bisa mengantongi lebih dari 100 juta euro dalam lima musim bersama Al-Qadsiah.

Setahun lalu, Reijnders pindah dari AC Milan ke Manchester City. Kabarnya, sejak saat itu gelandang berpengalaman tersebut menerima sekitar 7 juta euro per tahun setelah dikonversi.

Reijnders akan menandatangani kontrak selama empat musim dengan Al-Qadsiah, dengan opsi untuk satu musim tambahan. Dengan demikian, ia setidaknya dipastikan memperoleh 80 juta euro.

Jika Reijnders menjalani penuh lima tahun tersebut, total nilainya akan mencapai lebih dari 100 juta euro. Artinya, ia akan mendapat peningkatan besar di Dammam.

Pada Kamis, Reijnders sudah tidak lagi terlihat dalam sesi latihan Manchester City. Tampaknya pemain asal Zwolle itu ingin menyingkirkan segala risiko.

Nottingham Forest juga sempat dikaitkan dengan Reijnders dalam periode terakhir, tetapi Al-Qadsiah mengungguli klub Inggris itu dengan biaya transfer sebesar 61 juta euro.

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