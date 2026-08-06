Perhatikan, sekarang kita bicara angka! Ada 232 hari antara penandatanganan kontrak Yan Diomande di CD Leganes pada 27 November 2025 dan di RB Leipzig pada 16 Juli 2026. Dalam nyaris delapan bulan itu, pemain Pantai Gading tersebut hanya tampil sepuluh kali untuk klub Spanyol itu, dengan total 542 menit bermain.

Namun, Leganes, klub yang didirikan pada 1928 di pinggiran selatan Madrid, sudah menerima 20 juta euro dari klub Saxony tersebut. Apa yang terjadi di Leipzig sudah diketahui: Diomande yang sangat cepat dinobatkan sebagai rookie Bundesliga musim 2025/26 setelah mencetak 13 gol dan 10 assist dalam 36 laga kompetitif, dan kini pindah ke Real Madrid dengan nilai tiga digit. Gila!

Seberapa besar nilai transfer untuk Los Blancos sebenarnya, dalam beberapa hari terakhir juga menjadi perhatian besar di Leganes. Sebab: setiap tambahan satu juta juga berarti tambahan pemasukan bagi klub yang saat ini bermain di divisi dua itu.

Berapa besar keuntungan yang didapat Leganes berkat transfer Diomande ke Real?

Dalam penjualan Diomande, Leganes memang mengamankan hak lima persen dari keuntungan penjualan - bukan dari penjualan kembali! Artinya: pemain 19 tahun itu dijual seharga 20 juta. Jadi jika transfer ke Real, seperti dilaporkan Sky , rampung dengan nilai dasar 125 juta, maka keuntungan penjualannya adalah 105 juta - dan lima persen dari angka itu adalah 5,25 juta euro. Nilai transfer itu masih bisa bertambah dengan bonus yang relatif mudah dicapai sebesar sepuluh juta euro, sementara lima juta euro lainnya menurut Sky akan lebih sulit dicapai.

Dalam skenario ini, Leganes berarti akan menerima pemasukan tetap 25,5 juta euro dari Diomande, yang bersama Youssef En-Nesyri (ke Sevilla pada 2019/20) memang sudah menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub - sehingga mereka mendapat 47.048 euro per menit bermain atau sekitar 2,55 juta per laga darinya. Gila!

Lalu, bagaimana sebenarnya performa Diomande dalam 542 menit bermain itu bersama Leganes yang saat itu berstatus tim promosi? Di sini pun Sevilla akan memainkan peran besar.

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Di klub mana saja Yan Diomande pernah menjalani trial?

Sebelumnya, Diomande memang sudah melalui sebuah odise yang sesungguhnya. Ditemukan di negara asalnya, ia kemudian berlabuh melalui berbagai jalan memutar di akademi olahraga swasta DME Academy di Daytona Beach, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Di sana ia langsung menjelma menjadi figur yang sangat dominan dan segera mendapatkan kesempatan trial di Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, Rangers dari Glasgow, Colorado Rapids, dan Charlotte FC.

Yang hari ini nyaris tak dipercaya, semua klub itu menolak Diomande. Leganes bergerak - berkat kontak langsung dengan DME. "Banyak orang tidak benar-benar tahu cerita ini, tetapi pemilik Leganes (Jeff Luhnow, cat. red.) memimpin grup investasi di Houston bernama Blue Crow dan saya rasa dia baru saja membeli Cascade, klub USL," kata Todd Eason, yang menjabat direktur olahraga di DME antara 2021 dan 2024, baru-baru ini kepada ESPN. "Namun, dia juga membiayai grup Afrika yang bekerja sama dengan saya dan menemukan semua pemain ini. Saya rasa dia berselisih dengan mitra Afrikanya, dan itulah sebabnya dia membawa Dio dan satu pemain lain ke Leganes."

Diomande yang didatangkan secara bebas transfer pada akhirnya baru tiba di Spanyol saat musim sedang berjalan karena itu baru diizinkan paling cepat setelah ulang tahunnya yang ke-18 pada 14 November. Namun, dari Amerika Serikat pemain yang kini sudah 14 kali memperkuat tim nasional itu membawa cedera, sehingga baru pada Maret 2025 ia masuk skuad untuk pertama kalinya dan menjalani debutnya.

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Laga uji coba digelar hanya karenanya! Yan Diomande membuat pelatih Leganes terkesan

Sebelum kedatangannya, para petinggi Leganes hanya melihat pemain sayap itu lewat video. Ketika setelah pulih ia akhirnya mulai berlatih bersama tim U19 dan jauh lebih unggul dari semua yang lain, semua orang pun terbelalak.

Setelah itu, Leganes menggelar laga uji coba internal semata-mata karena Diomande: tim utama menghadapi sebuah tim yang diperkuat pemain dari tim kedua dan U19. Diomande menampilkan pertandingan spektakuler, mencetak dua gol indah setelah beberapa aksi individu luar biasa, dan mempermalukan para bek tim profesional.

"Dia luar biasa. Sejak sentuhan pertamanya, kami berkata: Ada sesuatu yang istimewa, ini tidak normal," kenang kapten saat itu Sergio Gonzalez baru-baru ini di stasiun radio COPE. Pelatih kepala Borja Jimenez segera meminta agar Diomande ditarik keluar lebih cepat. Ia ingin mencegah cedera, karena ia sudah melihat cukup banyak. Jimenez sadar: anak ini kami butuhkan dalam pertarungan degradasi - dan segera!

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Yan Diomande menjalani debut untuk Leganes justru melawan Real Madrid

Tak sampai 100 jam kemudian, Diomande untuk pertama kalinya tampil sebagai pemain pengganti selama empat menit bagi tim profesional - ironisnya di Estadio Santiago Bernabeu melawan klub barunya, Real Madrid. Empat belas hari kemudian, ia menjalani debut sebagai starter melawan Barcelona.

Lalu tibalah 4 Mei dan Stadion Sanchez Pizjuan di Sevilla. Leganes datang sebagai tim peringkat kedua dari bawah dengan selisih empat poin dari zona aman, setelah pada matchday sebelumnya hanya mampu meraih hasil imbang beruntung di kandang melawan Girona lewat gol pada masa injury time.

Dengan skuad yang tereduksi secara personel, tim tamu mampu mempertahankan skor 2-2 hingga jauh setelah menit ke-90 saat aksi terakhir pertandingan terjadi: setelah sepak pojok untuk Sevilla dipotong, Leganes mempercepat permainan lewat kiper dan melancarkan serangan balik menghadapi lini pertahanan tuan rumah yang sudah naik. Diomande melewati bola dari kiper Orjan Nyland yang keluar menyongsongnya dan sekitar 22 meter di depan gawang ia hanya berhadapan dengan gawang kosong.

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Yan Diomande menyia-nyiakan peluang emas untuk Leganes - kritik dari fans

Agak terburu-buru, ia mendorong bola ke sisi kiri tiang gawang. Pada akhirnya, Leganes kehilangan dua poin itulah yang ada di kaki Diomande. Para penggemar di media sosial mengamuk dan mengkritiknya habis-habisan. Pelatih Jimenez yang terpukul mengatakan tentang momen itu: "Pada menit ke-95, saya pikir kami sudah menang ketika saya melihat Diomande berlari sendirian ke arah gawang. Pada saat itu saya percaya pada kemenangan. Dia bisa mengambil keputusan yang berbeda - itu nyaris pasti. Dia anak yang sangat muda, bagi siapa level ini masih baru. Saat ini dia butuh dukungan. Dia hancur."

Hanya beberapa hari kemudian, Diomande mengalami pukulan takdir, yang membuat sebuah peluang gol yang terbuang dalam pertandingan sepak bola menjadi sama sekali tak berarti. Sang youngster, yang oleh semua orang yang pernah mendampinginya disebut sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga, tiba-tiba kehilangan saudara perempuannya, Roxane. Saat Piala Dunia, ia mengungkapkan hal itu ke publik dengan menulis surat yang sangat emosional untuknya di The Players' Tribune.

Pada akhir pekan berikutnya, Diomande menampilkan mungkin performa terbaiknya dengan seragam Leganes. Kemenangan kandang 3-2 atas Espanyol memutus rangkaian delapan pertandingan sebelumnya tanpa kemenangan. Diomande mencetak gol untuk 2-0 dan menjadi aktor utama gol bunuh diri yang membuat skor menjadi 3-0. Golnya membuatnya, pada usia 18 tahun, lima bulan, dan 27 hari, menjadi pemain termuda Leganes yang mencetak gol di Primera Division.

Bagaimana performa CD Leganes tanpa Yan Diomande?

"Saya sudah dipersiapkan sejak usia muda untuk apa yang sekarang terjadi. Karena itu saya tidak merasakan tekanan. Saya tahu momen ini akan datang. Ini mimpi yang menjadi kenyataan," kata Diomande setelah itu kepada portal fans somoslega.com. "Dulu kami semua melihat di televisi bagaimana para pemain mencetak gol dan nama mereka diteriakkan. Sekarang berada di sini, mendengar nama saya diteriakkan, itu membuat saya sangat bahagia."

Dengan kemenangan ini dan dua kemenangan lain pada pekan kedua terakhir dan pekan terakhir, klub yang pertama kali promosi pada 2016 dan bertahan empat tahun di liga itu sekali lagi berjuang habis-habisan melawan jalan menuju divisi dua. Namun itu tidak membantu: dengan tertinggal satu poin dari Girona dan - ironisnya! - Sevilla, Leganes kembali terdegradasi.

Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam sisa pertandingan seandainya Diomande mencetak gol untuk 3-2 di Sevilla. Sementara setelah itu ia secara ajaib melesat dari nol di Jerman kembali ke Spanyol menuju Los Blancos, Leganes tanpa dirinya mengalami tahun yang sangat rumit. Di posisi ke-16, mereka hanya lolos enam poin dari degradasi lagi.

Sekarang sebuah awal baru menanti, setidaknya secara finansial klub itu berada dalam kondisi baik. Namun sejauh ini mereka baru menginvestasikan 1,27 juta euro untuk pemain baru. Tambahan 5,5 juta lagi kini akan memberi Leganes dorongan besar di bursa transfer - berkat Diomande.

Yan Diomande: Data performa dalam kariernya