Perhatian, sekarang kita bicara soal angka! Ada 232 hari di antara penandatanganan kontrak Yan Diomande di CD Leganes pada 27 November 2024 dan di RB Leipzig pada 16 Juli 2025. Dalam nyaris delapan bulan itu, pemain Pantai Gading tersebut hanya tampil sepuluh kali untuk klub Spanyol itu, dengan total 542 menit bermain.

Namun, Leganes, klub yang didirikan pada 1928 di sebuah pinggiran selatan Madrid, sudah menerima 20 juta euro dari klub asal Sachsen tersebut. Apa yang terjadi di Leipzig sudah diketahui: Diomande yang sangat cepat dinobatkan sebagai rookie Bundesliga musim 2025/26 setelah mencetak 13 gol dan sepuluh assist dalam 36 laga kompetitif dan kini - yang sejak Kamis sore juga sudah resmi - pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer sembilan digit. Gila!

Seberapa besar biaya transfer yang sebenarnya akan dibayarkan Los Blancos, itulah yang dalam beberapa hari terakhir juga sangat menarik perhatian Leganes. Sebab: setiap tambahan satu juta juga berarti pemasukan lebih besar bagi klub yang saat ini bermain di divisi dua tersebut.

Berapa besar keuntungan yang didapat Leganes berkat transfer Diomande ke Real?

Pasalnya, Leganes mengamankan klausul lima persen dari keuntungan penjualan dalam transfer Diomande - bukan dari penjualan kembali! Artinya: Pemain 19 tahun itu dijual seharga 20 juta euro. Jadi jika transfer ke Real, seperti dilaporkan Sky , terjadi dengan nilai dasar 125 juta euro, maka keuntungan penjualannya adalah 105 juta euro - dan lima persen dari angka itu berarti 5,25 juta euro. Nilai transfer itu juga masih bisa ditambah bonus yang lebih mudah dicapai sebesar sepuluh juta euro, sementara lima juta euro lainnya disebut Sky lebih sulit untuk dicapai.

Dalam skenario ini, Leganes berarti akan menerima pemasukan tetap sebesar 25,5 juta euro dari Diomande, yang bersama Youssef En-Nesyri (ke Sevilla FC pada 2019/20) memang sudah menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub - yang berarti 47.048 euro per menit bermain atau sekitar 2,55 juta per pertandingan darinya. Gila!

Tapi bagaimana sebenarnya performa Diomande dalam 542 menit penampilannya bersama Leganes yang saat itu berstatus tim promosi? Di sini pun Sevilla FC akan memainkan peran besar.

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Di klub mana saja Yan Diomande pernah menjalani trial?

Sebelumnya, Diomande sudah melalui sebuah odise panjang. Ditemukan di tanah kelahirannya, ia kemudian tiba, lewat berbagai jalan memutar, di akademi olahraga swasta DME Academy di Daytona Beach, negara bagian Florida, AS. Di sana ia langsung berkembang menjadi figur yang benar-benar dominan dan dengan cepat mendapatkan kesempatan trial di Chelsea, Crystal Palace, AFC Bournemouth, Rangers dari Glasgow, Colorado Rapids, dan Charlotte FC.

Yang hari ini nyaris sulit dipercaya, semua klub itu menolak Diomande. Leganes bergerak - berkat kontak langsung dengan DME. "Banyak orang sebenarnya tidak begitu mengetahui kisah ini, tetapi pemilik Leganes (Jeff Luhnow, catatan redaksi) memimpin sebuah grup investasi di Houston bernama Blue Crow dan saya rasa dia baru saja membeli Cascade, sebuah klub USL," ujar Todd Eason, direktur olahraga DME antara 2021 dan 2024, baru-baru ini kepada ESPN. "Namun dia juga mendanai kelompok Afrika yang bekerja sama dengan saya dan yang menemukan semua pemain itu. Saya rasa dia berselisih dengan mitra Afrikanya, dan karena itu dia membawa Dio dan satu pemain lain ke Leganes."

Diomande yang direkrut secara gratis pada akhirnya baru bisa datang ke Spanyol di tengah musim berjalan karena hal itu paling cepat diizinkan saat ulang tahunnya yang ke-18 pada 14 November. Namun dari AS, pemain yang kini sudah 14 kali menjadi pemain internasional itu membawa cedera, sehingga baru pada Maret 2025 ia masuk skuad untuk pertama kalinya dan melakoni debutnya.

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Laga uji coba hanya karena dirinya! Yan Diomande membuat pelatih Leganes terkesan

Sebelum kedatangannya, para petinggi Leganes hanya melihat winger itu lewat video. Saat setelah pulih ia akhirnya mulai berlatih bersama tim U19 dan jauh lebih unggul dari semua pemain lain, semua orang dibuat terbelalak.

Leganes kemudian menggelar sebuah laga uji coba internal hanya karena Diomande: tim utama menghadapi sebuah tim yang diperkuat pemain-pemain dari tim kedua dan U19. Diomande menampilkan pertandingan spektakuler, mencetak dua gol indah setelah beberapa aksi individu luar biasa dan mempermainkan para bek tim profesional.

"Dia luar biasa. Bahkan sejak sentuhan pertamanya pada bola kami berkata: ada sesuatu yang spesial di sana, ini tidak normal," kenang kapten saat itu, Sergio Gonzalez, baru-baru ini kepada stasiun radio COPE. Pelatih kepala Borja Jimenez segera meminta agar Diomande ditarik keluar lebih awal. Ia ingin mencegah cedera, karena ia sudah melihat cukup banyak. Jimenez menyadari: anak ini kami butuhkan dalam pertarungan menghindari degradasi - dan harus segera!

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Yan Diomande menjalani debut untuk Leganes justru melawan Real Madrid

Kurang dari 100 jam kemudian, Diomande untuk pertama kalinya mencatatkan penampilan singkat empat menit untuk tim profesional - ironisnya di Estadio Santiago Bernabeu melawan klub barunya, Real Madrid. Empat belas hari kemudian, ia menjalani debut sebagai starter melawan Barcelona.

Lalu datanglah 4 Mei dan Sanchez Pizjuan di Sevilla. Leganes datang sebagai tim peringkat kedua dari bawah dengan selisih empat poin dari zona aman, setelah pada pekan sebelumnya hanya mampu meraih hasil imbang beruntung di kandang melawan Girona lewat gol pada masa injury time.

Dengan skuad yang berkurang secara personel, tim tamu mempertahankan skor 2-2 hingga jauh melewati menit ke-90 ketika aksi terakhir pertandingan pun datang: setelah sepak pojok untuk Sevilla berhasil dipotong, Leganes mempercepat permainan lewat kiper dan melancarkan serangan balik menghadapi pertahanan tuan rumah yang sudah naik. Diomande melewatkan bola dari kiper Orjan Nyland yang keluar menyongsongnya dan, sekitar 22 meter dari gawang, hanya tinggal berhadapan dengan gawang kosong.

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Yan Diomande membuang peluang emas besar untuk Leganes - kritik dari para fans

Dengan sedikit terburu-buru, ia mendorong bola ke kiri tiang gawang. Pada akhirnya, Leganes memang kehilangan dua poin itulah yang sebenarnya ada di kaki Diomande. Para fans mengamuk di media sosial dan mengkritiknya habis-habisan. Pelatih Jimenez yang terpukul berkata tentang momen itu: "Pada menit ke-95 saya pikir kami sudah menang ketika saya melihat Diomande berlari sendirian menuju gawang. Pada saat itu saya percaya pada kemenangan. Dia bisa saja mengambil keputusan yang berbeda - itu nyaris pasti. Dia masih sangat muda, dan level ini baru baginya. Saat ini dia membutuhkan dukungan. Dia sangat hancur."

Hanya beberapa hari kemudian, Diomande mengalami sebuah pukulan takdir, saat sebuah peluang yang terbuang dalam pertandingan sepak bola menjadi sepenuhnya tak berarti. Youngster itu, yang oleh semua orang yang pernah mendampinginya disebut sebagai sosok yang sangat mementingkan keluarga, tiba-tiba kehilangan saudara perempuannya, Roxane. Saat Piala Dunia, ia mengungkapkan hal ini ke publik dengan menulis surat yang sangat emosional untuknya di The Players' Tribune.

Pada akhir pekan setelahnya, Diomande menampilkan mungkin performa terbaiknya dengan seragam Leganes. Kemenangan kandang 3-2 atas Espanyol Barcelona mengakhiri rangkaian delapan pertandingan sebelumnya tanpa kemenangan. Diomande mencetak gol untuk 2-0 dan menjadi sosok utama di balik gol bunuh diri yang membuat skor menjadi 3-0. Golnya membuatnya, pada usia 18 tahun, lima bulan, dan 27 hari, menjadi pemain Leganes termuda yang mencetak gol di Primera Division.

Bagaimana performa CD Leganes tanpa Yan Diomande?

"Saya sudah dipersiapkan sejak usia muda untuk apa yang terjadi sekarang. Karena itu saya tidak merasakan tekanan. Saya tahu momen ini akan datang. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Diomande setelah itu kepada portal fans somoslega.com. "Dulu kami semua melihat di televisi bagaimana para pemain mencetak gol dan nama mereka diteriakkan. Sekarang berada di sini, mendengar nama saya diteriakkan, itu membuat saya sangat bahagia."

Dengan kemenangan ini dan dua kemenangan lain pada pekan ke-37 dan pekan ke-38, klub yang pertama kali promosi pada 2016 dan bertahan di liga selama empat tahun itu sempat memberikan perlawanan besar terhadap jalan menuju divisi dua. Namun itu tidak membantu: tertinggal satu poin dari Girona dan - ironisnya! - Sevilla, Leganes kembali terdegradasi.

Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam sisa pertandingan andai Diomande mencetak gol 3-2 telat itu di Sevilla. Sementara setelah itu ia secara ajaib melesat dari Jerman kembali ke Spanyol menuju Los Blancos, Leganes tanpa dirinya menjalani tahun yang sangat rumit. Di posisi ke-16, mereka hanya selamat enam poin dari degradasi lagi.

Sekarang sebuah awal baru menanti, setidaknya secara finansial klub berada dalam kondisi baik. Namun sejauh ini mereka baru menginvestasikan 1,27 juta euro untuk pemain-pemain baru. Tambahan 5,5 juta euro sekarang akan memberi Leganes dorongan besar di bursa transfer - berkat Diomande.

Yan Diomande: Statistik performa sepanjang kariernya