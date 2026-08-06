Perhatian, sekarang kita bicara angka! Ada 232 hari di antara penandatanganan kontrak Yan Diomande di CD Leganes pada 27 November 2025 dan di RB Leipzig pada 16 Juli 2026. Dalam nyaris delapan bulan itu, pemain Pantai Gading tersebut hanya 10 kali tampil untuk klub Spanyol itu, dengan total 542 menit bermain.

Namun, Leganes, klub yang didirikan pada 1928 di sebuah pinggiran selatan Madrid, sudah menerima 20 juta euro dari klub Saxony tersebut. Apa yang terjadi di Leipzig sudah diketahui: Diomande yang secepat kilat dinobatkan sebagai rookie Bundesliga musim 2025/26 setelah mencetak 13 gol dan sepuluh assist dalam 36 pertandingan kompetitif, dan kini pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer tiga digit. Gila!

Seberapa besar biaya transfer yang sebenarnya akan dibayarkan Los Blancos juga menjadi perhatian besar di Leganes dalam beberapa hari terakhir. Sebab, dengan setiap tambahan satu juta, klub yang kini bermain di divisi dua itu juga akan mendapat bagian lebih besar.

Berapa banyak keuntungan yang didapat Leganes berkat transfer Diomande ke Real?

Dalam penjualan Diomande, Leganes memang mengamankan bagian lima persen dari keuntungan penjualan - bukan dari penjualan kembali! Artinya: pemain 19 tahun itu dijual seharga 20 juta euro. Jadi jika transfer ke Real, seperti dilaporkan Sky , terealisasi dengan nilai dasar 125 juta euro, maka keuntungan penjualannya mencapai 105 juta euro - dan lima persennya adalah 5,25 juta euro. Nilai transfer itu masih bisa bertambah dengan bonus yang lebih mudah dicapai sebesar 10 juta euro, sementara 5 juta euro lainnya menurut Sky lebih sulit dicapai.

Dalam skenario ini, Leganes berarti akan mendapatkan pemasukan tetap 25,5 juta euro dari Diomande, yang bersama Youssef En-Nesyri (ke FC Sevilla pada 2019/20) memang sudah menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub. Itu berarti 47.048 euro per menit bermain atau sekitar 2,55 juta euro per pertandingan darinya. Gila!

Tapi, bagaimana sebenarnya performa Diomande dalam 542 menit bermainnya bersama Leganes yang saat itu baru promosi? Di sini pun FC Sevilla akan memainkan peran besar.

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Di klub mana saja Yan Diomande pernah menjalani trial?

Sebelumnya, Diomande sudah melewati semacam odise. Ditemukan di negara asalnya, ia kemudian berlabuh melalui berbagai jalan memutar di akademi olahraga swasta DME Academy di Daytona Beach, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Di sana ia langsung menjelma menjadi sosok yang sangat dominan dan dengan cepat mendapatkan kesempatan trial di Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, Rangers dari Glasgow, Colorado Rapids, dan Charlotte FC.

Yang kini nyaris tak bisa dipercaya, semua klub itu menolak Diomande. Leganes bergerak cepat - berkat kontak langsung dengan DME. "Banyak orang sebenarnya tidak benar-benar mengetahui kisah ini, tetapi pemilik Leganes (Jeff Luhnow, cat. red.) memimpin kelompok investasi di Houston bernama Blue Crow dan saya rasa dia baru saja membeli Cascade, sebuah klub USL," ujar Todd Eason, direktur olahraga di DME antara 2021 dan 2024, baru-baru ini kepada ESPN. "Tetapi dia juga mendanai kelompok Afrika yang bekerja sama dengan saya dan yang menemukan semua pemain ini. Saya rasa dia berselisih dengan mitra Afrikanya, dan karena itu dia membawa Dio dan satu pemain lain ke Leganes."

Diomande yang didatangkan secara gratis pada akhirnya baru tiba di Spanyol pada musim yang sedang berjalan karena hal itu paling cepat baru diizinkan setelah ulang tahunnya yang ke-18 pada 14 November. Namun, dari AS ia membawa cedera, sehingga harus menunggu hingga Maret 2025 sebelum untuk pertama kalinya masuk skuad dan menjalani debutnya.

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Laga uji coba hanya karenanya! Yan Diomande membuat pelatih Leganes terkesan

Sebelum kedatangannya, para petinggi Leganes hanya melihat winger itu lewat video. Ketika setelah pulih ia akhirnya mulai berlatih di tim U19 dan jauh lebih unggul dari semua pemain lain, semua orang dibuat tercengang.

Leganes kemudian menggelar sebuah laga uji coba internal hanya demi Diomande: tim utama menghadapi sebuah tim yang diperkuat para pemain dari tim kedua dan U19. Diomande menampilkan pertandingan spektakuler, mencetak dua gol indah setelah beberapa aksi individu luar biasa, dan benar-benar mempermainkan para bek tim profesional.

"Dia luar biasa. Bahkan pada sentuhan pertamanya terhadap bola, kami berkata: ada sesuatu yang spesial, ini tidak normal," kenang kapten saat itu Sergio Gonzalez baru-baru ini di stasiun radio COPE. Pelatih kepala Borja Jimenez segera meminta agar Diomande diganti lebih cepat. Ia ingin mencegah cedera, karena ia sudah melihat cukup banyak. Jimenez sadar: anak ini kami butuhkan dalam perjuangan menghindari degradasi - dan itu harus sekarang juga!

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Yan Diomande menjalani debut untuk Leganes justru melawan Real Madrid

Kurang dari 100 jam kemudian, Diomande untuk pertama kalinya mendapat penampilan singkat selama empat menit bersama tim profesional - justru di Estadio Santiago Bernabeu melawan klub barunya, Real Madrid. Empat belas hari kemudian, ia menjalani debut sebagai starter melawan Barcelona.

Lalu tibalah 4 Mei dan Sanchez Pizjuan di Sevilla. Leganes datang sebagai tim peringkat kedua dari bawah dengan selisih empat poin dari zona aman, setelah pada pekan sebelumnya hanya mampu meraih hasil imbang beruntung di kandang melawan Girona lewat gol pada masa tambahan waktu.

Dengan skuad yang berkurang secara personel, tim tamu mempertahankan skor 2-2 hingga jauh melewati menit ke-90, saat aksi terakhir pertandingan terjadi: setelah sepak pojok untuk Sevilla berhasil dipotong, Leganes mempercepat permainan lewat kiper dan melancarkan serangan balik menghadapi lini pertahanan tuan rumah yang sudah naik. Diomande melewati bola dari kiper Orjan Nyland yang keluar menyerbu dan sekitar 22 meter di depan gawang, ia hanya tinggal menghadapi gawang kosong.

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Yan Diomande menyia-nyiakan peluang emas untuk Leganes - kritik dari fans

Dengan sedikit tergesa-gesa, ia mengarahkan bola ke kiri tiang. Pada akhirnya, Leganes kehilangan dua poin yang sebenarnya ada di kaki Diomande. Para fans mengamuk di media sosial dan mengkritiknya dengan keras. Pelatih Jimenez yang terpukul berkata tentang momen itu: "Pada menit ke-95 saya pikir kami sudah menang ketika saya melihat Diomande berlari sendirian ke arah gawang. Pada saat itu saya percaya pada kemenangan. Dia bisa saja mengambil keputusan berbeda - itu nyaris pasti. Dia adalah anak yang sangat muda, yang bagi dirinya level ini masih baru. Untuk saat ini dia membutuhkan dukungan. Dia hancur."

Hanya beberapa hari kemudian, Diomande mengalami sebuah pukulan takdir, di mana peluang yang terbuang dalam pertandingan sepakbola menjadi sama sekali tak berarti. Wonderkid itu, yang oleh semua orang yang pernah menemaninya dalam perjalanan karier disebut sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga, tiba-tiba kehilangan saudara perempuannya, Roxane. Saat Piala Dunia, ia mengungkapkan hal itu ke publik dengan menulis surat yang sangat emosional untuknya di The Players' Tribune.

Pada akhir pekan berikutnya, Diomande menampilkan mungkin performa terbaiknya dengan seragam Leganes. Kemenangan kandang 3-2 atas Espanyol Barcelona memutus rangkaian delapan pertandingan tanpa kemenangan sebelumnya. Diomande mencetak gol untuk 2-0 dan menjadi sosok utama di balik gol bunuh diri yang membuat skor menjadi 3-0. Golnya membuatnya, pada usia 18 tahun, lima bulan, dan 27 hari, menjadi pemain termuda Leganes yang mencetak gol di Primera Division.

Bagaimana performa CD Leganes tanpa Yan Diomande?

"Saya sudah dipersiapkan sejak usia muda untuk apa yang terjadi sekarang. Karena itu saya tidak merasakan tekanan. Saya tahu momen ini akan datang. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Diomande setelah itu kepada portal fans somoslega.com. "Dulu kami semua melihat di televisi bagaimana para pemain mencetak gol dan nama mereka dipanggil. Sekarang berada di sini, mendengar nama saya diteriakkan, itu membuat saya sangat bahagia."

Dengan kemenangan ini dan dua kemenangan lain pada pekan ke-penultimate dan terakhir, klub yang pertama kali promosi pada 2016 dan bertahan empat tahun di liga itu sempat melawan keras ancaman turun ke divisi dua. Namun itu tetap tidak cukup: dengan selisih satu poin dari Girona dan - ironisnya! - Sevilla, Leganes kembali terdegradasi.

Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di sisa pertandingan andai Diomande mencetak gol 3-2 telat di Sevilla. Sementara setelah itu ia menyihir jalannya dari Jerman kembali ke Spanyol menuju Los Blancos, Leganes tanpa dirinya justru menjalani tahun yang sangat rumit. Di posisi ke-16, mereka hanya selamat enam poin dari degradasi lagi.

Kini sebuah awal baru menanti, setidaknya secara finansial klub berada dalam kondisi baik. Namun sejauh ini mereka baru menginvestasikan 1,27 juta euro untuk pemain baru. Tambahan 5,5 juta euro sekarang akan memberi Leganes dorongan besar di bursa transfer - berkat Diomande.

Yan Diomande: Data performa dalam kariernya