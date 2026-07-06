Dunia sepak bola masih terkejut dengan keputusan FIFA terkait penyerang asal Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang diizinkan bermain dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia setelah sanksi pengusirannya dari pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina dicabut.

Federasi Sepak Bola Belgia mengumumkan dalam pernyataan yang dirilis pada larut malam kemarin bahwa mereka sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil, dan telah mengajukan banding atas keputusan tersebut hari ini.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", terlepas dari peraturan yang berlaku, terdapat preseden yang sangat mirip. Hal itu terjadi pada Piala Dunia 1962 di Chili.

Pemain Brasil Garrincha diusir dari lapangan pada pertandingan semifinal melawan tuan rumah karena menyerang Eladio Rojas. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan telak Brasil dengan skor 4-2.

Dengan demikian, Brasil awalnya memasuki pertandingan final tanpa Pelé—yang mengalami cedera di awal turnamen—dan tanpa Garrincha. Selain itu, mereka menghadapi Cekoslowakia, satu-satunya tim yang bermain imbang 0-0 dengan Brasil di babak penyisihan grup.

Federasi Sepak Bola Brasil turun tangan dan berhasil menangguhkan skorsing Garrincha karena, menurut mereka, ia adalah “atlet yang luar biasa dan sosok yang sangat disiplin”. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Brasil dan mereka meraih gelar Piala Dunia kedua mereka.