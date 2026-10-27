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Julian Nagelsmann tertarik menjadi manajer Manchester United berikutnya dan memiliki keunggulan penting atas kandidat terdepan, Eddie Howe, dalam persaingan menggantikan Michael Carrick. United tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menunjuk Nagelsmann setelah ia meninggalkan jabatannya bersama timnas Jerman pada Juli. Sebaliknya, United harus membayar kompensasi kepada Newcastle untuk merekrut Howe, sementara Carrick akan tetap menangani tim saat bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu.

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Nagelsmann tertarik melatih Manchester United

Carrick akan tetap memimpin tim saat bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada Sabtu, tetapi tekanan terhadapnya terus meningkat setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Manchester United kalah 3-0 di kandang dari Bournemouth pada Minggu, membuat mereka berada di peringkat ke-16 Premier League, hanya satu poin di atas zona degradasi.

Menurut informasi yang diperoleh talkSPORT, Howe saat ini menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Carrick sebagai manajer di Old Trafford. Namun, Nagelsmann juga tertarik pada posisi itu, dan jurnalis sepakbola Jerman Constantin Eckner menilai ia memiliki keunggulan penting atas Howe dalam proses penunjukan tersebut.

Hubungan dengan Vivell bisa menguntungkan Nagelsmann

Eckner mengatakan kepada talkSPORT pada Selasa: "Nagelsmann sebelumnya sudah tertarik untuk melatih Manchester United, tetapi waktunya tidak pernah benar-benar tepat untuk bergabung dengan Manchester United, meskipun mereka menunjuk manajer baru setiap sekitar 12 bulan. Hubungan dengan (Christopher) Vivell ada, keduanya saling mengenal dan Vivell mungkin mendorong penunjukan Nagelsmann."

Menurut informasi yang diperoleh talkSPORT, kepala pemandu bakat United, Vivell, mendorong klub menunjuk Nagelsmann. Keduanya pernah bekerja sama di RB Leipzig, tempat Vivell menjabat direktur teknik saat Nagelsmann menangani tim tersebut.

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Manchester United tak perlu mengeluarkan biaya untuk Nagelsmann

Status kontrak Nagelsmann juga memberinya potensi keunggulan. Eckner melanjutkan: "Sejauh yang saya pahami, Nagelsmann tertarik, tetapi dia bukan kandidat terdepan. Eddie Howe adalah kandidat terdepan, tetapi Nagelsmann siap. DFB, Federasi Sepakbola Jerman, telah menebus kontraknya. Jadi tidak ada hambatan yang harus diatasi. Dia bisa bergabung dengan siapa pun yang dia inginkan, sementara Manchester United saat ini harus membayar Newcastle United untuk menjadikan Eddie Howe manajer mereka."

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Nagelsmann mundur sebagai pelatih kepala Jerman pada Juli setelah tim yang empat kali menjadi juara itu tersingkir dari Piala Dunia lewat adu penalti melawan Paraguay di babak 32 besar. DFB kemudian menebus kontraknya yang seharusnya berlaku hingga akhir Euro 2028, sementara Howe meninggalkan St James' Park pada akhir bulan yang sama setelah hampir lima tahun menangani Newcastle.

Kompensasi Howe masih lebih murah daripada opsi lain

United harus membayar kompensasi sebesar £3 juta kepada Newcastle United jika Howe menjadi manajer, menurut talkSPORT. Jumlah itu lebih besar daripada biaya mendatangkan Nagelsmann, tetapi lebih kecil daripada biaya untuk Fabian Hurzeler dan Unai Emery, yang juga dikaitkan dengan posisi tersebut.

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Sementara itu, Carrick akan memimpin United saat bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu, dengan masa depannya di Old Trafford masih berada dalam ketidakpastian.



