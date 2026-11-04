Menurut laporan Sport Bild, mantan pelatih timnas Jerman itu setidaknya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk menjalani periode kedua di klub lamanya.

Dalam sebuah pembicaraan informal, hal yang lumrah bahkan bagi klub Bundesliga yang tidak sedang mencari pelatih, Nagelsmann disebut tidak langsung menolak. Sikap itu bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa ia bersedia kembali.

Menurut Sport Bild, Nagelsmann siap jika para petinggi RB memutuskan untuk mengambil langkah tegas dan tidak melanjutkan kerja sama dengan Demichelis. Mantan pelatih FC Bayern München dan TSG Hoffenheim itu disebut menjadi semacam "sosok bayangan" bagi pelatih asal Argentina tersebut. Meski demikian, belum ada langkah konkret.

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Bagaimana perjalanan RB Leipzig sejauh ini?

Alasan di balik pertimbangan yang kabarnya muncul di pihak Leipzig adalah hasil yang sejauh ini sangat tidak konsisten pada musim berjalan. Leipzig memang berada di posisi keempat Bundesliga setelah delapan pertandingan, hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Bayern München. Namun, mereka juga dihajar Real Madrid dan Calcio Como di Liga Champions, masing-masing dengan skor 1-4, serta Bayern dalam laga papan atas dengan skor 1-6.

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Pemegang saham Red Bull khususnya disebut memandang hal itu secara negatif. Saat menghadapi tim-tim papan atas, Demichelis, yang kabarnya sudah menjadi sosok kontroversial sejak awal musim, tampaknya masih belum mampu menghadirkan konsep taktik yang tepat. Kekalahan-kekalahan telak itu memperlihatkan betapa jauhnya mereka dari target yang telah dicanangkan, yakni "10 besar di Eropa". Selain itu, kendala bahasa disebut menjadi masalah karena Demichelis tidak cukup menguasai bahasa Jerman maupun Inggris untuk menyampaikan instruksinya secara langsung kepada seluruh tim. Semua itu disebut membuat kepercayaan terhadap pelatih asal Argentina tersebut merosot tajam.

Di sisi lain, Nagelsmann masih sangat dihargai di Red Bull. Pelatih berusia 39 tahun itu menangani Leipzig antara 2019 dan 2021 serta membawa klub tersebut, antara lain, menjadi runner-up liga dan mencapai semifinal Liga Champions. Bos Red Bull Oliver Mintzlaff belakangan menyebut keputusan mengizinkan Nagelsmann pindah ke Bayern sebagai "salah satu keputusan terburuk" dalam kariernya.

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Akankah Julian Nagelsmann menggantikan Martin Demichelis di RB Leipzig?

Dengan rentetan kemenangan Demichelis belakangan ini, yakni kemenangan dalam tiga laga terakhir, pergantian pelatih di Leipzig dalam waktu dekat masih diragukan. Roger Schmidt, penerus Jürgen Klopp sebagai 'Head of Global Soccer' di lingkungan RB, baru-baru ini menyatakan bahwa kembalinya mantan pelatih timnas Jerman itu bukan pilihan baginya.

"Hal seperti ini sudah sangat biasa dalam sepakbola sekarang. Anda harus terus menghadapi isu semacam itu ketika kalah dalam satu atau dua pertandingan," kata Schmidt dalam acara Aktuelles Sportstudio di ZDF. Ia menegaskan: "Kami masih sangat jauh dari situ."

Menurut Schmidt, yang dibutuhkan justru "kesinambungan tertentu di posisi pelatih. Saat ini kami senang dengan bagaimana semuanya berjalan hari ini. Para pelatih kami mendapat dukungan maksimal, termasuk dari kami di tim global. Kami sepenuhnya fokus pada hal itu." Mengenai Demichelis, Schmidt mengatakan: "Saya punya pengalaman dengan pemain Argentina, terutama di Benfica, dan saya menyukai mentalitas mereka. Sebagian besar pemain Argentina memegang peran kepemimpinan di klub mereka. Mereka membawa sesuatu yang ekstra, yang dibutuhkan untuk memenangi pertandingan. Saya juga mendapat kesan itu darinya."

Jürgen Klopp kabarnya paling bertanggung jawab atas penunjukan Martin Demichelis

Menurut Sport Bild, pergantian pelatih juga akan menjadi pengakuan dari para petinggi klub bahwa mereka bertindak tanpa pertimbangan matang dan terlalu terburu-buru pada musim panas lalu. Pendahulu Schmidt, Klopp, kabarnya berperan utama dalam penunjukan Demichelis, setelah menurut rumor ia juga berhasil mendesakkan pemecatan Ole Werner.

Jika Demichelis melanjutkan rentetan kemenangannya, dengan RB akan menghadapi Manchester City di Liga Champions pada Rabu malam, pemecatannya hampir mustahil dilakukan.

Pada saat yang sama, tekanan terhadap para petinggi RB, termasuk Mintzlaff, semakin besar jika mereka memang ingin merekrut Nagelsmann. Mantan pelatih timnas Jerman yang dibebastugaskan setelah Piala Dunia 2026 itu kabarnya juga masuk dalam daftar kandidat Manchester United, klub Liga Primer yang sedang terpuruk.