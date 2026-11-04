Menurut laporan Sport Bild, mantan pelatih timnas Jerman itu setidaknya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk kembali menangani klub lamanya.

Dalam pembicaraan informal, sesuatu yang lazim dilakukan bahkan oleh klub-klub Bundesliga yang tidak sedang mencari pelatih, Nagelsmann dilaporkan tidak langsung menolak. Hal itu bisa dianggap sebagai tanda kesediaannya untuk kembali.

Menurut Sport Bild, Nagelsmann siap jika para petinggi RB memutuskan mengambil langkah tegas dan tidak melanjutkan kerja sama dengan Demichelis. Mantan pelatih FC Bayern München dan TSG Hoffenheim itu disebut menjadi semacam "sosok bayangan" bagi pelatih asal Argentina tersebut. Meski begitu, belum ada langkah konkret.

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Bagaimana perjalanan RB Leipzig sejauh ini pada musim ini?

Alasan di balik dugaan pertimbangan pihak Leipzig adalah hasil yang sejauh ini sangat tidak konsisten pada musim berjalan. Leipzig memang menempati posisi keempat yang terhormat di Bundesliga setelah delapan pertandingan, hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Bayern München. Namun, mereka juga dihajar Real Madrid dan Calcio Como di Liga Champions, masing-masing dengan skor 1-4, serta Bayern dalam laga papan atas dengan skor 1-6.

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Pemegang saham Red Bull khususnya disebut memandang hal itu secara negatif. Saat menghadapi tim-tim papan atas, Demichelis, yang kabarnya sudah diperdebatkan sejak awal musim, tampaknya masih belum mampu menawarkan konsep taktik yang tepat. Kekalahan-kekalahan telak itu memperlihatkan betapa jauhnya mereka dari target yang telah dicanangkan, yakni masuk "10 besar di Eropa". Selain itu, kendala bahasa disebut menjadi masalah karena Demichelis tidak cukup menguasai bahasa Jerman maupun Inggris untuk menyampaikan instruksinya secara langsung kepada seluruh tim. Semua itu membuat kepercayaan terhadap pelatih asal Argentina tersebut jauh berkurang.

Di sisi lain, Nagelsmann masih sangat dihargai oleh Red Bull. Pelatih berusia 39 tahun itu menangani Leipzig dari pinggir lapangan pada 2019 hingga 2021 dan, antara lain, membawa klub tersebut menjadi runner-up liga serta mencapai semi-final Liga Champions. Bos Red Bull Oliver Mintzlaff belakangan menyebut keputusan mengizinkan Nagelsmann pindah ke Bayern sebagai "salah satu keputusan paling keliru" dalam kariernya.

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Akankah Julian Nagelsmann menggantikan Martin Demichelis di RB Leipzig?

Masih diragukan apakah pergantian pelatih akan segera terjadi di Leipzig mengingat rentetan kemenangan terbaru Demichelis, dengan tiga laga terakhir semuanya berakhir dengan kemenangan. Roger Schmidt, penerus Jürgen Klopp sebagai 'Head of Global Soccer' di lingkungan RB, baru-baru ini menyatakan bahwa kembalinya mantan pelatih timnas Jerman itu bukan pilihan baginya.

"Hal seperti itu sekarang sangat wajar dalam sepakbola. Isu seperti ini selalu harus dihadapi ketika Anda kalah satu atau dua pertandingan," kata Schmidt dalam acara Aktuellen Sportstudio di ZDF, seraya menegaskan: "Kami masih sangat jauh dari itu."

Menurut Schmidt, yang dibutuhkan justru "kesinambungan tertentu di posisi pelatih. Saat ini kami senang dengan apa yang terjadi hari ini. Para pelatih kami mendapat dukungan maksimal, termasuk dari kami di tim global. Kami sepenuhnya fokus pada hal itu." Mengenai Demichelis, Schmidt mengatakan: "Saya punya pengalaman dengan pemain-pemain Argentina, khususnya di Benfica, dan saya menyukai mentalitas mereka. Sebagian besar pemain Argentina memegang peran kepemimpinan di klub mereka. Mereka membawa sesuatu yang ekstra yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan. Saya juga mendapat kesan itu darinya."

Jürgen Klopp kabarnya menjadi sosok yang paling bertanggung jawab atas penunjukan Martin Demichelis

Menurut Sport Bild, pergantian pelatih juga akan menjadi pengakuan para petinggi klub bahwa mereka bertindak tanpa pertimbangan matang dan terlalu terburu-buru pada musim panas lalu. Kabarnya, pendahulu Schmidt, Klopp, berperan utama dalam penunjukan Demichelis, setelah menurut rumor ia juga berhasil mendesakkan pemecatan Ole Werner.

Jika Demichelis melanjutkan rentetan kemenangannya, dengan RB akan menghadapi Manchester City di Liga Champions pada Rabu malam, pemecatannya hampir mustahil dilakukan.

Di saat yang sama, tekanan terhadap para petinggi RB, termasuk Mintzlaff, meningkat jika mereka memang ingin mengupayakan kedatangan Nagelsmann. Mantan pelatih DFB yang akan meninggalkan jabatannya setelah Piala Dunia 2026 itu kabarnya juga masuk daftar incaran klub Liga Primer yang sedang terpuruk, Manchester United.