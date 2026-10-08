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Julian NagelsmannGetty
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Julian Nagelsmann santer dikaitkan dengan kepulangan: "Oktober akan menjadi krusial"

RB Leipzig
M. Demichelis
J. Nagelsmann

Di RB Leipzig, tengah berlangsung diskusi internal mengenai posisi pelatih Martin Demichelis, tulis jurnalis Sky Florian Plettenberg dan Philipp Hinze. Die Roten Bullen tampil inkonsisten dan dengan fakta bahwa mantan pelatih sukses mereka Julian Nagelsmann tersedia, petinggi Leipzig mempertimbangkan untuk mengubah arah.

Demichelis ditunjuk di Leipzig pada musim panas lalu. Mantan bek yang antara lain pernah membela Bayern Munchen itu memiliki tugas besar sebagai penerus Ole Werner, yang membawa timnya finis di posisi ketiga musim lalu dan dengan demikian lolos ke Liga Champions.

Werner yang berpikiran pragmatis dipecat karena Global Team dari Red Bull Soccer, yang saat itu masih dipimpin Jürgen Klopp, terutama menuntut lebih banyak intensitas, sepak bola yang lebih atraktif, dan pada akhirnya dosis besar 'DNA Red Bull'.

Leipzig dan Red Bull mendapat kritik tajam atas keputusan mereka memecat Werner dan kini terbukti Demichelis masih belum bisa menyamai rata-rata Leipzig sebesar 1,95 poin per pertandingan, meski musim masih dini.

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10 Okt 2026

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Kemenangan meyakinkan atas Borussia Mönchengladbach (3-0) dan Hamburger SV (5-0) diselingi kekalahan menyakitkan dari Werder Bremen (3-1), Bayer Leverkusen (2-0), dan di Liga Champions melawan Como (4-1). Untuk sementara Leipzig berada di posisi kesembilan Bundesliga.

"Setelah start ini, pembicaraan pertama mengenai masa depan Demichelis tak terelakkan," tulis Sky, yang menyebut bahwa Nagelsmann, yang sebelumnya membawa klub itu ke semifinal Liga Champions, tersedia sejak musim panas lalu setelah kepergiannya sebagai pelatih tim nasional Jerman. "Sebagian manajemen sudah mempertimbangkannya."

Demichelis bagaimanapun juga menanti periode yang menantang, dengan laga-laga mendatang melawan Eintracht Frankfurt dan Bayern Munchen di Bundesliga serta menghadapi PSV dan Real Madrid di Liga Champions.

Mantan pelatih PSV Roger Schmidt, yang ditunjuk pada 1 Oktober sebagai penerus Klopp di Red Bull, kabarnya ingin terlebih dahulu meluangkan waktu untuk mengenal ide-ide Demichelis dengan lebih baik, sebelum menyampaikan penilaiannya kepada direksi Leipzig. "Oktober akan krusial bagi Demichelis," demikian Sky.


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