Julian Nagelsmann mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional Jerman secara langsung setelah Piala Dunia yang dramatis

Julian Nagelsmann telah memutuskan untuk mundur secara langsung dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman, demikian dilaporkan antara lain oleh Sky Sport dan BILD. Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) telah meningkatkan tekanan secara signifikan terhadap sang pelatih dalam beberapa hari terakhir, yang kini memilih untuk mundur.

Jerman tidak pernah benar-benar tampil meyakinkan di Piala Dunia ini, meskipun Paraguay tampaknya tidak akan menjadi masalah di babak 32 besar. Namun, kenyataannya berbeda. Skor berakhir 1-1 dan tim Amerika Selatan itu melaju ke babak selanjutnya melalui adu penalti.

Setelah pertandingan, Nagelsmann menyatakan ingin tetap menjabat sebagai pelatih kepala, namun DFB memberi tahu bahwa akan lebih baik jika ia mempertimbangkan untuk mengajukan pengunduran diri.

Pada hari Kamis, sebuah rapat krisis berlangsung di Frankfurt yang memakan waktu lebih dari tiga setengah jam. Selain Nagelsmann, rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua DFB Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler, dan Hans-Joachim Watzke. Nagelsmann kini memang telah memutuskan untuk mundur.

Sebenarnya, Nagelsmann juga tidak ditawari alternatif apa pun. Jika ia tidak mengundurkan diri, pemecatan akan menjadi konsekuensinya. Dengan demikian, masa jabatan Nagelsmann—yang baru berusia 38 tahun dan ditunjuk pada tahun 2023—sebagai pelatih kepala tim nasional berakhir dengan cara yang menyedihkan.

Minggu ini juga terungkap bahwa Jürgen Klopp bersedia untuk menjabat sebagai pelatih timnas Jerman. Pelatih legendaris ini saat ini masih bekerja di RedBull, namun ia menganggap jabatan pelatih timnas negaranya sebagai kehormatan yang terlalu besar untuk ditolak.

Klopp terakhir kali aktif sebagai pelatih/manajer di Liverpool. Kemudian, pelatih asal Jerman ini dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Real Madrid, namun agennya membantah kabar tersebut. Kini, tampaknya ia akan segera menjabat sebagai pelatih tim nasional Jerman.