Julian Nagelsmann mengumumkan skuad Jerman yang sangat kuat untuk Piala Dunia

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia. Manuel Neuer yang berusia 40 tahun kembali menjadi penjaga gawang timnas Jerman setelah dua tahun absen.

Kiper Bayern München ini sempat mengakhiri karier internasionalnya setelah Piala Eropa 2024 yang digelar di negaranya sendiri. Kini, Neuer kembali masuk dalam skuad.

Pemain berpengalaman ini akan bersaing dengan Oliver Baumann dan Alexander Nübel. Marc-André ter Stegen tidak masuk dalam skuad musim panas ini.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, dan Malick Thiaw adalah para bek yang dipanggil.

Nagelsmann membawa banyak gelandang yang berbeda: Pascal Groß, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala, dan Florian Wirtz.

Di lini depan, Maximilian Beier, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav, dan Nick Woltemade diharapkan mencetak gol.

Jerman akan bertanding di Grup E bulan depan melawan Curaçao, Ekuador, dan Pantai Gading. Pada Piala Dunia 2022, Jerman tersingkir di fase grup.