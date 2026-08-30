Seperti dilaporkan Sky, pelatih timnas baru Jürgen Klopp dikabarkan memasukkan pemain ofensif 1. FC Köln itu dalam rencananya. Jika tidak ada hal tak terduga seperti cedera, Klopp disebut pasti akan memanggil El Mala untuk laga-laga Nations League pada akhir September dan awal Oktober.

Pelatih baru DFB itu melihat potensi besar dalam diri El Mala dan ingin memberikan kepercayaan kepada pemain Köln tersebut sejak awal masa jabatannya. Pada start Bundesliga, pemain 20 tahun itu juga memberi promosi untuk dirinya sendiri, tampil impresif dalam kemenangan 3-2 FC atas TSG Hoffenheim pada Sabtu dan mencetak gol penting yang sempat membuat skor menjadi 1-1 lewat sebuah aksi yang indah.

Jika Klopp benar-benar memanggilnya, El Mala berpeluang menjalani debut di timnas senior meski terlambat. Pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia, memang sempat memanggil dribbler tersebut untuk pertama kalinya pada November tahun lalu, tetapi ia tidak dimainkan. Sebagai gantinya, Nagelsmann mengirim El Mala, sesuai kesepakatan sebelumnya, ke tim U-21 selama pemusatan latihan, tim yang sejauh ini sudah ia bela tujuh kali (satu gol).

Apakah Said El Mala masuk skuad Piala Dunia tim DFB?

Sementara itu, El Mala menunggu sia-sia untuk kembali dipanggil ke tim nasional senior. Bahkan dalam skuad untuk Piala Dunia 2026 pun Nagelsmann tidak menyediakan tempat untuknya. Keputusan mantan pelatih timnas itu untuk tidak memanggil El Mala sebagai tambahan, bahkan setelah absennya mendadak talenta Bayern Lennart Karl karena cedera, sempat menimbulkan keheranan. Sebagai gantinya, Assan Ouedraogo (RB Leipzig) masuk menggantikan, tetapi pada akhirnya tidak bermain satu menit pun di turnamen di Amerika Utara.

Getty Images

Klopp sudah membuka pintu lebar-lebar untuk wajah baru dalam konferensi pers perdananya pada akhir Juli dan juga menegaskan bahwa pemain sayap akan memegang peran penting di bawah arahannya: "Karena setiap lawan bisa membuat lapangan menjadi sangat sempit. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki adalah untuk sesaat di sayap. Playmaker di era sekarang ada di sayap," kata Klopp. Dengan kecepatan, kemampuan dribel, dan dorongan langsungnya ke gawang tanpa banyak gaya, El Mala secara ofensif sangat cocok dengan sepak bola intens ala Klopp, tetapi faktor penentunya juga akan bergantung pada kerjanya dalam gegenpressing.

Mengapa transfer El Mala ke BVB gagal?

Setelah pekan-pekan yang penuh gejolak, suasana di sekitar El Mala di luar lapangan kini sedikit lebih tenang. Borussia Dortmund sangat ingin merekrut bintang FC itu dan sang pemain kemungkinan besar juga sangat ingin pindah ke BVB. Pada akhirnya, tuntutan biaya transfer Köln terlalu tinggi bagi Dortmund, sehingga kepindahan itu gagal terwujud. El Mala justru memperpanjang kontraknya bersama Die Geißböcke lebih cepat selama satu tahun lagi hingga 2031, antara lain dimaniskan dengan kenaikan gaji yang besar.

Kepastian publik soal apakah Klopp akan memanggil El Mala untuk laga-laga pertamanya di pinggir lapangan tim DFB akan diketahui pada 17 September. Pada hari itu, pria 59 tahun tersebut akan mengumumkan skuad pertamanya, dan sepekan kemudian (24 September) El Mala bisa saja menjalani debut di Amsterdam melawan Belanda. Tiga hari setelahnya, Klopp akan menjalani debut kandangnya di Augsburg melawan Yunani (27 September). Selain itu, Jerman juga masih akan menghadapi Serbia (1 Oktober, München) dan Yunani lagi (4 Oktober, Thessaloniki) dalam dua laga Nations League lainnya.