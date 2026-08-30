Seperti dilaporkan Sky, pelatih tim nasional Jerman yang baru, Jürgen Klopp, disebut memasukkan pemain ofensif 1. FC Köln itu ke dalam rencananya. Jika tidak ada hal tak terduga seperti cedera yang menghalangi, Klopp disebut pasti akan memanggil El Mala untuk laga-laga Nations League pada akhir September dan awal Oktober.

Pelatih baru DFB itu melihat potensi besar dalam diri El Mala dan ingin memberikan kepercayaan kepada pemain Köln tersebut sejak awal masa jabatannya. Pada awal Bundesliga, pemain 20 tahun itu juga menegaskan kualitasnya sendiri, dengan tampil impresif dalam kemenangan 3-2 FC atas TSG Hoffenheim pada Sabtu dan mencetak gol penting untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sementara lewat aksi yang indah.

Jika Klopp benar-benar memanggilnya, El Mala berpeluang menjalani debutnya di tim nasional senior, meski tertunda. Pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, yang mundur setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia, memang sempat memanggil sang dribbler untuk pertama kalinya pada November tahun lalu, tetapi ia tidak dimainkan. Sebagai gantinya, Nagelsmann mengirim El Mala ke tim U-21 selama pemusatan latihan - seperti yang telah disepakati sebelumnya - dan sejauh ini ia sudah tujuh kali tampil untuk tim tersebut (satu gol).

Apakah Said El Mala masuk skuad Piala Dunia tim DFB?

Sementara itu, El Mala harus menunggu sia-sia untuk panggilan berikutnya ke tim nasional senior, karena bahkan dalam skuad Piala Dunia 2026 pun Nagelsmann tidak menyediakan tempat untuknya. Keputusan mantan pelatih tim nasional itu untuk tidak memanggil El Mala sebagai pengganti bahkan setelah cedera mendadak yang membuat wonderkid Bayern Lennart Karl absen, sempat menimbulkan keheranan. Sebagai gantinya, Assan Ouedraogo (RB Leipzig) dipanggil, tetapi pada akhirnya tidak bermain satu menit pun di turnamen di Amerika Utara itu.

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Dalam konferensi pers perdananya pada akhir Juli, Klopp sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk wajah-wajah baru dan juga menegaskan bahwa pemain sayap akan memegang peran penting di bawah arahannya: "Karena setiap lawan bisa membuat lapangan menjadi sangat sempit. Satu-satunya keuntungan yang Anda miliki adalah sesaat di sayap. Playmaker di era sekarang ada di sayap," kata Klopp. Dengan kecepatannya, kekuatan dribel, dan dorongan langsungnya ke arah gawang tanpa banyak basa-basi, El Mala secara ofensif sangat cocok dengan sepak bola intens ala Klopp, tetapi faktor penentunya juga akan terletak pada kerjanya dalam counter-pressing.

Mengapa transfer El Mala ke BVB batal?

Setelah pekan-pekan yang bergejolak belakangan ini, situasi di sekitar El Mala di luar lapangan kini sedikit lebih tenang. Borussia Dortmund sangat ingin merekrut bintang FC itu dan sang pemain kemungkinan juga sangat ingin pindah ke BVB. Pada akhirnya, tuntutan harga transfer Köln terlalu tinggi bagi Dortmund, sehingga transfer itu gagal terwujud. El Mala justru memperpanjang kontraknya lebih cepat bersama Die Geißböcke selama satu tahun lagi hingga 2031, antara lain dengan pemanis berupa kenaikan gaji yang besar.

Kepastian publik mengenai apakah Klopp akan memanggil El Mala untuk laga-laga pertamanya di pinggir lapangan tim DFB akan hadir pada 17 September. Pada saat itulah pria 59 tahun itu akan mengumumkan skuad pertamanya, dan sepekan kemudian (24 September) El Mala bisa saja menjalani debut di Amsterdam melawan Belanda. Tiga hari kemudian, laga kandang perdana Klopp akan berlangsung di Augsburg melawan Yunani (27 September), sementara Jerman juga masih akan menghadapi Serbia (1 Oktober, München) dan Yunani lagi (4 Oktober, Thessaloniki) dalam dua pertandingan Nations League lainnya.