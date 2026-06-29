Julian Nagelsmann akhirnya melakukan apa yang telah diminta oleh seluruh Jerman selama berminggu-minggu

Julian Nagelsmann akhirnya memberikan tempat di starting line-up kepada Deniz Undav pada babak 16 besar Piala Dunia. Pemain VfB Stuttgart itu akhirnya bisa tampil.

Undav memulai ketiga pertandingan fase grup dari bangku cadangan, yang sangat mengecewakan para penggemar Jerman. Penyerang ini berhasil mencetak tiga gol sebagai pemain pengganti.

Termasuk dua gol dalam pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading, di mana Jerman sempat tertinggal 0-1 dalam waktu yang cukup lama.

Undav bermain bersama Kai Havertz di lini depan timnas Jerman. Jamal Musiala digantikan oleh mantan pemain Brighton & Hove Albion tersebut.

Di X, beredar banyak meme yang menunjukkan bagaimana Nagelsmann akan melakukan apa saja agar tidak perlu menurunkan Undav. (Lihat video di bawah ini.)

Selain Havertz dan Undav, Leroy Sané dan Florian Wirtz juga bermain di lini depan timnas Jerman. Felix Nmecha dan Aleksandar Pavlovic melengkapi lini tengah.

Di lini belakang, Nagelsmann memilih Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, dan Nathaniel Brown. Manuel Neuer menjadi penjaga gawang.







