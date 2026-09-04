Julian Brandt sangat gembira dengan dua rekrutan baru di Ajax: "Dia sangat atletis, cepat, dan melompat tinggi"

Julian Brandt melontarkan pujian untuk rekan setim barunya, Thilo Kehrer, dalam wawancara dengan ESPN. Kedua pemain Jerman itu saling mengenal dengan baik dan menurut Brandt, Ajax membuat keputusan yang sangat tepat dengan meminjam bek tersebut dari AS Monaco. Gelandang itu juga sangat terkesan dengan Sofyan Amrabat.

Brandt dan Kehrer bermain bersama sebanyak tiga belas kali dalam pertandingan resmi sebelum reuni mereka di Amsterdam. Sebelas kali terjadi bersama timnas Jerman, dua kali bersama Jerman U-17. Mereka juga tujuh kali saling berhadapan: empat kali dalam duel Schalke 04 kontra Bayer Leverkusen dan tiga kali dalam pertandingan Paris Saint-Germain melawan Borussia Dortmund.

"Saya mengenalnya sejak Jerman U-17," kata Brandt. "Kami sudah memainkan sangat banyak pertandingan bersama. Bukan hanya di tim profesional, tetapi juga di level junior. Dia sosok yang sangat tenang, tetapi juga sangat ramah."

"Di lapangan, saya melihat dia sangat atletis. Dia sangat cepat, melompat sangat tinggi, dan juga bagus dalam duel udara. Dia pernah bermain di antaranya untuk Paris Saint-Germain dan AS Monaco, juga di Jerman." Kehrer bermain di Jerman untuk Schalke 04, rival abadi Borussia Dortmund, klub yang bertahun-tahun dibela Brandt.

"Dia punya pengalaman untuk tahu di mana harus berdiri di lapangan. Apakah kami harus maju, atau justru sedikit turun untuk bertahan. Bagi para pemain muda, seperti Youri Baas dan Aaron Bouwman, penting untuk mendapat arahan dalam hal itu."

"Saya pikir di setiap lini sekarang kami punya satu atau dua pemain yang bisa membantu para pemain muda dalam perkembangan mereka, agar mungkin menjadi bintang berikutnya di klub ini."

Brandt juga terkesan dengan kedatangan Sofyan Amrabat, yang seperti dirinya didatangkan secara bebas transfer oleh direktur teknik Jordi Cruijff. "Saya pikir posisi '6' menempati tempat yang sangat penting di lapangan. Salah satu posisi terpenting dalam sebuah susunan tim."

"Tipe pemain seperti itu bisa menentukan ke arah mana pertandingan berjalan. Sofyan juga pemain yang sangat berpengalaman, punya Piala Dunia yang sangat sukses bersama negaranya. Pernah bermain di banyak liga, di berbagai klub."

"Setahu saya dia berbicara empat bahasa, yang juga sangat bagus untuk dimiliki. Untuk tim dengan pemain-pemain muda, bagus memiliki seseorang yang menentukan tempo dan bisa menghadirkan keseimbangan."

"Kami punya pemain-pemain menyerang yang sangat bagus, tetapi dia adalah sosok yang bisa membantu pertahanan dan itu sangat membantu. Detail menentukan apakah Anda menang, kalah, atau imbang dalam sebuah pertandingan. Apakah Anda menjadi juara, atau tidak," ujar Brandt, yang melihat peran krusial dimainkan pemain Maroko itu.