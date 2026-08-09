Julian Brandt masih memiliki hubungan yang hangat dengan pelatih PSV Peter Bosz, seperti terlihat dari wawancaranya dengan ESPN sesaat setelah laga PEC Zwolle vs Ajax (0-2) berakhir. Rekrutan anyar klub Amsterdam itu melontarkan kata-kata indah untuk pelatih rival mereka di Eredivisie.

“Tidak, saya tidak berbicara dengannya sebelum saya bergabung ke Ajax,” jawab Brandt atas pertanyaan reporter Cristian Willaert, yang menyebut pemain Jerman itu sebagai salah satu pemain favorit Bosz. Keduanya sebelumnya pernah bekerja sama di Bayer Leverkusen.

“Tetapi saya memang selalu memiliki hubungan yang luar biasa dengannya, sampai sekarang. Kami selalu menjaga kontak. Kadang setiap pekan, kadang setiap bulan... Kami juga pernah saling berhadapan, tetapi kontak itu tidak pernah terputus.”

“Namun tentu saja saya tidak bertanya kepadanya tentang kompetisi Belanda, atau tentang Ajax. Ketika Anda menjadi rival, sangat aneh jika saling meminta saran,” kata Brandt.

“Tetapi saya masih menyukainya, sebagai pelatih. Saya sangat menghargainya dan saya menantikan untuk bertemu dengannya lagi dalam waktu dekat.”

Ajax sudah akan menghadapi PSV pada pekan ke-5 Eredivisie. Pada 5 September, duel top itu akan digelar di Johan Cruijff ArenA.