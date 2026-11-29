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Berstatus bebas transfer, Julian Brandt tidak kekurangan peminat pada musim panas lalu. Namun, ia memilih Ajax. "Kalau Jordi Cruijff menelepon, setidaknya Anda mengangkat teleponnya," katanya kepada De Volkskrant.

Brandt menjadi salah satu pemain andalan Borussia Dortmund, tetapi kontrak terakhirnya tidak diperpanjang. Gelandang serang asal Jerman itu mendapat banyak peminat.

Secara tiba-tiba, Ajax mengumumkan kedatangannya. "Ajax itu legendaris," jelas Brandt. "Begitu Anda berkendara memasuki kompleksnya, Anda merasakan sesuatu, menangkap sesuatu. Ajax adalah sebuah tradisi, dan sejarah kesuksesannya tidak boleh berhenti sampai di situ."

"Yang menjadi ciri khas Ajax dan membedakannya dari klub-klub saya sebelumnya adalah identitasnya. Ajax mementingkan gaya bermain. Di Leverkusen dan Dortmund, hal itu tidak selalu sepenuhnya jelas," menurutnya.

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Brandt mengaku menyukai sepak bola Belanda. "Cara mereka memanfaatkan ruang, cara mereka menerima bola, hal-hal yang mereka anggap penting: teknik, pengembangan bakat, penguasaan bola."

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Ajax memasang target tinggi musim ini. Klub itu ingin memenangi setiap gelar yang bisa diraih. "Saya tidak datang untuk finis di posisi kedua, juga bukan untuk bermain di Liga Europa atau Liga Konferensi," kata Brandt, yang juga punya ambisi besar.

"Kalau Ajax berkata: dengar, kami mengalami banyak masalah dalam beberapa tahun terakhir, dan kemungkinan besar kami tidak bisa menyelesaikannya, saya tidak akan datang. Saya ingin menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

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"Mungkin tidak semua orang di sekitar saya mengira saya akan mengambil keputusan ini, tetapi pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk diri sendiri," katanya menutup pembicaraan.

Jadi, keputusannya menandatangani kontrak tiga tahun bersama Ajax jelas telah dipikirkan matang-matang. "Saya memilih klub yang menurut saya akan memberi saya kebahagiaan paling besar."