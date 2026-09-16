Julian Brandt saat ini sedang dalam performa luar biasa bersama Ajax dan hal itu langsung memunculkan spekulasi soal kembalinya dia ke tim nasional Jerman. Namun, gelandang serang berusia 30 tahun itu sendiri belum ingin terlalu terburu-buru, sebagaimana terlihat dalam wawancaranya dengan NOS.

Melawan Fortuna Sittard dan Willem II, Brandt sangat berharga bagi Ajax. Kedua pertandingan itu dimenangi dengan skor 5-1 dan sang gelandang mencetak gol di dua laga tersebut. Spekulasi soal kembalinya dia ke tim Jerman pun otomatis mulai bermunculan.

Tetapi apakah dia sendiri menantikan sebuah panggilan telepon? “Tidak, karena sejujurnya saya sudah cukup lama tidak ada di sana, sekitar dua tahun. Saat ini saya hanya fokus kepada Ajax,” ujar Brandt.

Meski begitu, pintu menuju die Mannschaft sama sekali belum tertutup, setidaknya menurut Brandt. “Tentu saja setiap pemain berharap dirinya dipanggil. Tetapi kalau bukan periode ini, mungkin lain kali.”

“Saya mencoba lewat performa saya untuk memastikan pelatih tim nasional yang baru memilih saya,” lanjut Brandt. “Kamis (saat skuad diumumkan, red.) tidak akan menjadi hari yang sangat spesial bagi saya, karena saya sudah pernah bermain untuk Jerman sebelumnya. Tetapi tentu saja selalu ada sedikit harapan.”

“Kalau itu tidak terjadi, maka itu bukan drama besar. Kami tinggal lanjut saja, dan saya akan mencoba memastikan dia memilih saya lain kali. Atau Thilo (Kehrer, red.). Juga bagus.”

Pada November 2024, Brandt memainkan laga internasional terakhirnya, di Nations League melawan Hungaria (1-1). Saat itu, itu juga merupakan pertandingan pertamanya untuk Jerman dalam kurun setahun. Secara total, Brandt sudah tampil 48 kali untuk die Mannschaft, yang akan menghadapi tim nasional Belanda pada Kamis depan di Nations League.