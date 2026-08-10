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imago-sport-1080827456.jpgDeFodi Images
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

"Julian Brandt bahkan belum mencapai 20 persen dari pemain seperti saya dulu"

Ajax

Rafael van der Vaart di podcast sepak bola NOS mengaku terganggu dengan cara Julian Brandt disambut di Amsterdam. Sang analis menilai reaksi atas kedatangannya sangat berlebihan.

Dalam podcast tersebut, Thierry Boon mengatakan bahwa cara bermain Brandt sedikit mengingatkannya pada gaya bermain tamunya di meja.

Van der Vaart langsung menepis perbandingan itu. “Ah, sudahlah, dia belum sampai dua puluh persen dari diri saya dulu,” buka Van der Vaart, yang kemudian tetap memberikan penilaian positif.

“Saya mengikutinya di Jerman dan di sana dia sering bermain dari sisi kiri. Dia sangat flegmatis dan kesan pertamanya sangat bagus. Anda juga melihat dia membantu para pemain muda,” lanjut Van der Vaart.

Namun, mantan pemain Ajax itu juga terganggu dengan penyambutan terhadap Brandt. “Saya juga harus bilang bahwa saya memang kesal dengan orang-orang yang begitu antusias dengan transfer itu.”

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“‘Sebuah kehormatan besar’, itu hampir seperti yang dikatakan. Ayolah, Ajax tidak sekecil itu. Ajax tetap sebuah nama besar. Semua orang tahu siapa Ajax,” lanjut mantan pemain tim nasional Belanda itu.

“Banyak sekali pemain yang memang ingin ke klub seperti itu. Terutama jika Anda melihat Jordi Cruijff yang memegang kendali, dan jika ada rencana serta gagasan bahwa mereka ingin menantang papan atas dan ada dana,” tutup Van der Vaart.

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