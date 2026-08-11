Sebuah laporan media mengungkap detail hari kedua Julian Alvarez dalam latihan Atletico Madrid, yang ia ikuti kemarin, usai berakhirnya masa libur yang ia dapatkan setelah selesainya Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Julian Alvarez melanjutkan program latihan fisik yang dirancang untuknya dan para pemain lain yang tampil di final Piala Dunia di Amerika Serikat. Sang penyerang tiba tepat pukul 11.30 pagi (waktu Spanyol) di kompleks latihan Cerro del Espino di Majadahonda, di mana ia menjalani sesi latihan individu bersama pelatih kebugaran fisik Luis Peñedo.

Latihan dimulai dengan beragam latihan di lapangan, kemudian keduanya berpindah ke ruang gym.

Penyerang asal Argentina itu berlatih sendiri, sebagaimana yang dilakukan para pemain timnas Argentina lainnya yang tidak ikut bertolak ke Korea Selatan untuk menghadapi Manchester City pada Minggu lalu.

Sebelum kedatangan Julian, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Alex Baena, Alexander Sørloth, dan Juan Musso berlatih di Majadahonda.

Adapun anggota tim lainnya menikmati beberapa hari istirahat setelah perjalanan ke Korea Selatan; dan diperkirakan mereka akan berkumpul kembali dengan rekan-rekan satu tim mereka besok, Rabu.

Julian berharap dapat menggelar pertemuan yang telah lama dinanti dengan Diego Simeone, di mana ia memperkirakan akan terjadi pembicaraan panjang dengannya, di samping pertemuannya dengan para pemain yang tampil di Piala Dunia yang belum ia temui dalam beberapa hari terakhir.

Dan diperkirakan Julian akan membahas dalam pertemuan tersebut masa depannya yang mungkin berada jauh dari klub, sesuatu yang saat ini tidak dipikirkan oleh Atletico Madrid.

"Cholo" bahkan telah menegaskan bahwa ia mengandalkannya pada musim yang akan dimulai pada 19 Agustus di kandang sendiri menghadapi Malaga.

Sang pelatih mengatakan dalam konferensi pers yang digelar di Seoul: "Situasinya sangat jelas, klub telah mengambil keputusan yang dijelaskan dengan baik oleh Miguel Angel (CEO). Dari sisi olahraga, kami sangat senang memiliki pemain seperti Julian, dan kami pasti akan membantunya untuk terus tumbuh dan berkembang, serta terus memberikan yang terbaik dari dirinya sebagaimana yang ia lakukan dalam dua tahun terakhir, dan itu sudah sangat banyak."

Di sisi lain, Julian mematuhi rencana klub setelah kembali dari masa libur, tetapi ia menanti pertemuan yang paling penting baginya pada periode ini dengan Simeone, untuk mencoba mendapatkan lampu hijau guna mewujudkan mimpi pindah ke Barcelona.