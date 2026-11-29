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Julian Alvarez tampaknya menemukan kembali ketajamannya pada saat yang tepat bagi Atletico Madrid. Penyerang asal Argentina itu kembali mencetak gol saat tim asuhan Diego Simeone meraih kemenangan sengit 3-2 atas Elche di Martinez Valero. Ini penampilan penting dari pemain yang direkrut pada musim panas tersebut, yang kini mencetak dua gol dalam dua pertandingan terakhirnya.

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Alvarez lanjutkan tren mencetak gol saat Atletico kalahkan Elche

Pemain berjuluk "The Spider" itu mulai menunjukkan kemampuannya di ibu kota Spanyol setelah melalui masa adaptasi. Seusai mencetak gol melawan Viking di Liga Champions Rabu lalu, Alvarez kembali menunjukkan bahwa ia mulai menemukan ritmenya dengan menjebol gawang Elche . Peningkatan performa belakangan ini mengisyaratkan bahwa mantan pemain Manchester City tersebut akhirnya mulai nyaman dengan perannya di bawah Diego Simeone, setelah mencetak dua gol hanya dalam empat hari.

Gol terbarunya memperlihatkan naluri mencetak gol yang tajam. Menerima umpan akurat dari Alex Baena, Alvarez hanya membutuhkan beberapa sentuhan untuk menyiapkan diri sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang melewati kiper Axel Dituro. Gol itu menjadi penyelesaian dari rangkaian serangan sabar yang melibatkan 22 operan. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Alvarez mulai membalas kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya saat ia menjalani masa-masa yang lebih sulit pada awal musim. Mengenang gol itu setelah pertandingan, pemain asal Argentina tersebut mengaku tidak menyadari betapa bagus penyelesaiannya saat kejadian. "Saya merasa sangat baik dalam segala hal. Dalam proses terjadinya gol itu, Alex memberikan bola dengan sangat baik kepada saya, lalu saya mengambil satu atau dua sentuhan lagi," kata sang penyerang, seperti dikutip Mundo Deportivo.

Sang penyerang terkejut saat menonton tayangan ulang

Penyerang Argentina itu melakukan improvisasi luar biasa di tengah pertandingan, tetapi baru menyadari betapa sulit sudut tembakan dan eksekusinya setelah menonton tayangan ulang. Saat kejadian, adrenalin dan naluri mengambil alih, membuat tembakan dengan tingkat kesulitan tinggi itu terasa biasa saja, bukan ujian ketenangan dan teknik yang layak menjadi sorotan.

Berbicara terus terang setelah situasi mereda, sang penyerang mengungkapkan keterkejutannya atas tingkat kesulitan tembakan tersebut. Ia mengakui, "Di lapangan saya pikir itu lebih mudah. Lalu saya melihat tayangan ulang dan menyadari ternyata tidak semudah itu, tetapi untungnya bola masuk."

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Simeone puji penampilan luar biasa sang penyerang

Simeone melontarkan banyak pujian bagi rekan senegaranya itu, yang tampaknya mencapai performa terbaik tepat menjelang serangkaian pertandingan penting. Pelatih Atletico tersebut menekankan bahwa kepercayaan diri Alvarez sangat penting bagi ambisi tim. Simeone mengatakan skuad harus menjaga dan mendukung sang penyerang agar ia terus menampilkan performa tinggi yang diharapkan dari pemain sekalibernya.

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Berbicara kepada media setelah pertandingan, Simeone menyatakan kepuasannya atas hasil tersebut dan kontribusi pemain andalannya. "Dia kembali tampil luar biasa. Gol yang fantastis! Kami akan menjaganya agar dia merasa nyaman dan dapat memberikan semua yang mampu dia berikan kepada kami," jelas sang pelatih.

Atletico incar kejutan di kandang Barcelona

Atletico akan bertandang menghadapi Barcelona pada pertengahan pekan dengan momentum yang jauh lebih kuat dibandingkan beberapa pertandingan terakhir. Mereka membawa kepercayaan diri baru ke salah satu laga tandang paling berat dalam jadwal mereka. Tim asuhan Simeone telah menemukan ritme yang lebih baik dalam penguasaan permainan maupun saat beralih dari bertahan ke menyerang, sehingga mereka benar-benar yakin mampu menyulitkan tuan rumah di hadapan penonton Catalan yang riuh.

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Pertandingan sebesar ini berbeda dari laga-laga lain sepanjang musim. Hasil sebelumnya dan berbagai anggapan yang terbentuk sebelumnya segera menjadi kurang penting ketika taruhannya meningkat. "Tidak semua pertandingan sama. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada Rabu; tim baru saja mengerahkan upaya besar di Liga Champions Rabu lalu, dengan susunan pemain yang hampir sama. Kami harus siap menghadapi kesulitan di Barcelona," pungkas Simeone.