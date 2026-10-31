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Filippo Cataldo
Diterjemahkan oleh

"Juga untuk orang-orang Dortmund!" Fans BVB mencemooh Harry Kane saat ia diberi penghormatan atas Ballon d'Or-nya, CEO membalas dengan sindiran

H. Kane
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga

Para suporter Bayern Munich memberikan penghormatan kepada Harry Kane lewat aksi khusus sebelum laga papan atas Bundesliga melawan Borussia Dortmund dimulai.

Ketika para pemain Bayern München memasuki Allianz Arena, suporter di Südkurve membentangkan spanduk untuk Harry Kane, yang pada Senin di London menerima Ballon d'Or berkat penampilan gemilangnya pada musim 2025/2026.

Spanduk itu bertuliskan, "No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!" (artinya: Bukan bintang pertunjukan, melainkan pesepakbola sebagaimana mestinya. Selamat, Harry!).

Suporter BVB mencemooh Harry Kane dengan siulan

Kemudian, para petinggi Bayern München juga kembali merayakan Ballon d'Or pertama klub sejak Karl-Heinz Rummenigge pada 1981. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Kane menjadi orang terakhir yang masuk ke lapangan, dengan trofinya di tangan. Seluruh pemain dan para petinggi Bayern München telah menunggunya, begitu pula istri dan keempat anaknya.

Setelah mencium anggota keluarganya satu per satu, Kane berkata, "Saya sangat bangga menjadi pemain Bayern München," lalu menutup pidato singkatnya dengan satu kata dalam bahasa Jerman: "Dankeschön".

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Tepuk tangan suporter Bayern juga diselingi sejumlah siulan cemooh dari suporter Borussia Dortmund. CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, menanggapi siulan itu sekaligus menyindir BVB. "Setelah 45 tahun, Harry kembali memenangkan Ballon d'Or untuk Bayern. Itu adalah hal terbesar yang bisa terjadi pada sebuah klub. Karena itu, ia berterima kasih kepada para suporter, termasuk suporter Dortmund," katanya.

Siapa pemain Inggris terakhir sebelum Harry Kane yang memenangkan Ballon d'Or?

Sponsor utama Bayern, Telekom, juga menyiapkan sesuatu untuk menghormati Kane: huruf T Telekom yang dibentuk oleh manusia di tribun seberang Allianz Arena kali ini berwarna emas, bukan putih. Huruf T emas juga terpampang di jersey para pemain.

Dalam pemungutan suara oleh 100 jurnalis olahraga dari 100 negara teratas dalam peringkat dunia FIFA pada Senin, Harry Kane unggul sangat tipis atas Kylian Mbappe dari Real Madrid. Ia menjadi pemain Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang memenangkan Ballon d'Or.

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