Ketika para pemain Bayern Munich memasuki lapangan Allianz Arena, para suporter di tribune selatan membentangkan spanduk untuk Harry Kane, yang pada Senin menerima Ballon d'Or di London berkat penampilan luar biasanya pada musim 2025/2026.

"Bukan bintang pertunjukan, melainkan pesepakbola sebagaimana mestinya. Selamat, Harry!" (Dalam bahasa Jerman: Bukan bintang pertunjukan, melainkan pesepakbola sebagaimana mestinya. Selamat, Harry!), demikian tulisan di spanduk itu.

Suporter BVB Mencemooh Harry Kane

Belakangan, para petinggi FC Bayern juga kembali memberikan penghormatan atas Ballon d'Or pertama mereka sejak Karl-Heinz Rummenigge pada 1981. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Kane menjadi orang terakhir yang memasuki lapangan, dengan trofinya di tangan. Seluruh pemain, para petinggi FC Bayern, serta istri dan empat anaknya telah menunggunya.

Setelah mencium anggota keluarganya satu per satu, Kane berkata, "Saya sangat bangga menjadi pemain Bayern Munich," lalu menutup pidato singkatnya dengan satu kata dalam bahasa Jerman: "Terima kasih".

Di tengah tepuk tangan suporter Bayern, terdengar pula sejumlah siulan cemooh dari suporter Borussia Dortmund. CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, menanggapi hal itu sambil menyindir BVB: "Setelah 45 tahun, Harry akhirnya kembali meraih Ballon d'Or untuk Bayern. Itulah hal terbesar yang bisa dialami sebuah klub. Dan untuk itu, dia berterima kasih kepada para suporter, termasuk suporter Dortmund," katanya.

Siapa Pemain Inggris yang Meraih Ballon d'Or Sebelum Harry Kane?

Sponsor utama Bayern, Telekom, juga menyiapkan sesuatu untuk menghormati Kane: kali ini, huruf T Telekom yang dibentuk oleh manusia di tribune seberang Allianz Arena berwarna emas, bukan putih. Di jersei para pemain pun terpampang huruf T berwarna emas.

Dalam pemungutan suara oleh 100 jurnalis olahraga dari 100 negara teratas dalam peringkat dunia FIFA pada Senin, Harry Kane menang dengan selisih yang sangat tipis atas Kylian Mbappe dari Real Madrid. Ia menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang berhasil meraih Ballon d'Or.