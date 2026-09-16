







Selama hampir 30 tahun, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge bersama-sama menjadi dua sosok paling menentukan di FC Bayern München. Tanpa Hoeneß, yang menjabat manajer lalu presiden dan ketua dewan pengawas, serta Rummenigge, yang menjadi wakil presiden lalu ketua dewan direksi, tidak ada yang berjalan di FCB sejak awal 1990-an.

Kebangkitan Bayern secara berkelanjutan menjadi salah satu klub terbesar dan tersukses di dunia tak akan terpikirkan tanpa dua mantan pemain itu. Dalam perjalanan panjang mereka bersama - mereka pertama kali bermain bersama pada 1974 - keduanya saling memberi dorongan. Juga karena mereka sangat sering memiliki pandangan yang benar-benar berbeda dan kerap bertengkar secara internal (serta berulang kali berdamai). Budaya perdebatan khas Bavaria menjadi bagian dari DNA klub München itu, sama seperti Mia san Mia.

Kini, dalam satu pertanyaan penting soal masa depan Bayern, keduanya kabarnya kembali memiliki pandangan yang sangat berbeda - dan bahkan memberikan suara berbeda dalam sebuah pemungutan suara penting di dewan pengawas.

Rummenigge disebut menolak memberikan suaranya kepada Eberl di FCB: Apa yang ada di baliknya?

Seperti dilaporkan Sport1, Rummenigge disebut abstain dalam rapat dewan pengawas yang, setelah tarik ulur panjang sepanjang musim lalu, memutuskan perpanjangan kontrak direktur olahraga Max Eberl. Artinya, Rummenigge disebut menolak memberikan suaranya kepada Eberl.

Biasanya, pemungutan suara penting semacam ini terkait personel dewan direksi dilakukan secara bulat setelah diskusi yang lazim dan kadang cukup panjang serta penuh gairah.

Namun sementara anggota lain dari badan pengawas itu, yang dipimpin Hoeneß dan presiden Herbert Hainer, menyetujui kontrak baru Eberl hingga 2029, mantan ketua dewan direksi jangka panjang itu disebut memberikan sinyal skeptis yang jelas. Abstain ini, jika informasi dari portal tersebut benar, bisa ditafsirkan sebagai pesan tegas kepada pimpinan olahraga sang juara rekor serta sebagai kritik terhadap cara pengambilan keputusan dilakukan.

Terlepas dari itu, Bayern kini telah memperpanjang kontrak semua penanggung jawab utama di bidang olahraga hingga 2029; setelah pelatih Vincent Kompany, chief executive board Jan-Christian Dreesen, dan Eberl, pada Rabu direktur olahraga Christoph Freund juga menyusul, hingga 2029.

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Apakah Rummenigge juga abstain karena marah kepada Uli Hoeneß?

Baru pada Senin Hoeneß sambil tersenyum menceritakan dalam sebuah acara tim basket FC Bayern bahwa secara internal ia mendapat "masalah besar" akibat sebuah pernyataannya yang ia sampaikan pada akhir Juli di sela-sela pemusatan latihan di Tegernsee. Saat itu, Hoeneß menyebut probabilitas perpanjangan kontrak dengan Eberl "saat ini, saya kira, 100 persen". Dengan itu, ia mengoreksi pernyataannya sendiri pada Mei, ketika untuk pertanyaan yang sama sesaat sebelum kick-off final DFB-Pokal ia masih menaksir peluang Eberl di angka "60 banding 40 persen" dan berbicara tentang keraguan di badan pengawas.

Setelah itu, Hoeneß -terlepas dari isi pernyataannya, sepenuhnya dengan alasan yang tepat - dikritik dari banyak pihak atas serangan yang secara manusiawi diragukan terhadap penerusnya pada waktu yang paling tidak tepat. Di Tegernsee, ketika perpanjangan kontrak itu sudah lama mulai mengarah ke penyelesaian setelah musim transfer panas München yang sukses, ia tampaknya ingin memperbaiki keadaan - dan langsung memicu masalah berikutnya. Namun kali ini dari partner lamanya.

Menurut Sport1 , Rummenigge masih menilai pekerjaan Eberl secara kritis. Selain itu, ia disebut tidak siap begitu saja meloloskan setiap personel yang sebelumnya sudah didorong oleh Hoeneß dan Hainer di komite presidium. Dengan demikian, Rummenigge menegaskan bahwa ia mengambil peran independen di dalam badan yang berkuasa itu dan tidak otomatis mengikuti arah sang presiden kehormatan.

Beberapa hal tampaknya memang tidak pernah berubah di FC Bayern.