Juga asal Maroko... Federasi Sepak Bola Yordania secara resmi mengumumkan Khalika Al-Salamy

Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Yordania, yang dipimpin oleh Pangeran Ali bin Al-Hussein, telah memutuskan untuk menunjuk pelatih asal Maroko, Badou Zaki, sebagai pelatih tim nasional senior dengan kontrak berdurasi satu tahun, untuk memimpin tim Al-Nashama dalam kompetisi mendatang, terutama putaran final Piala Asia yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada awal tahun 2027.

Asosiasi tersebut mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa keputusan tersebut diambil setelah Dewan Direksi, dalam rapatnya, menyetujui pengunduran diri pelatih Jamal Salami dan staf teknis pendukungnya, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas upaya mereka selama periode sebelumnya.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pelatih baru Al-Nashami akan diperkenalkan dan staf teknis pendukungnya diumumkan sesuai dengan rekomendasi Al-Zaki, sebagai langkah yang bertujuan memberikan kebebasan kepada pelatih asal Maroko tersebut untuk memilih asistennya guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Al-Zaki, 63 tahun, memiliki karier yang gemilang baik sebagai pemain maupun pelatih. Sebagai pemain, ia memimpin tim nasional Maroko meraih prestasi bersejarah di Piala Dunia 1986 di Meksiko dengan lolos ke babak 16 besar, serta dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Afrika pada tahun yang sama. Ia juga mencatatkan karier yang cemerlang bersama klub Spanyol, Real Mallorca.

Di bidang kepelatihan, Al-Zaki membawa “Singa Atlas” ke final Piala Afrika 2004, serta pernah melatih sejumlah klub terkemuka Maroko, terutama Wydad Casablanca, Fath Rabat, Al-Kawkab Marrakesh, dan Ittihad Tangier, selain pengalamannya melatih tim nasional Sudan dan Niger.

Penunjukan Al-Zaki ini merupakan taruhan Yordania terhadap pengalaman dan prestasi kontinental sang pelatih asal Maroko, dalam upaya memimpin timnas Yordania meraih hasil positif di ajang Asia yang akan datang, serta memperkuat posisi timnas Yordania di kancah kontinental.