Menurut laporan Bild, Klopp pada dasarnya masih terus memasukkan striker VfB Stuttgart berusia 30 tahun itu dalam rencananya. Keduanya bahkan disebut sudah bertemu langsung di Stuttgart untuk berbicara soal masa depan tim nasional. Dugaan tidak dipanggilnya dia semata-mata disebabkan oleh kondisi kebugarannya. Undav disebut akan memanfaatkan jeda pertandingan internasional yang akan datang untuk kembali menemukan kondisi fisik terbaiknya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Undav bergulat dengan masalah tendon Achilles yang membandel. Dalam dua pertandingan pertama Bundesliga, dia masing-masing ditarik keluar lebih awal, sementara pada akhir pekan dalam kekalahan 1-2 di markas TSG Hoffenheim, dia hanya masuk dari bangku cadangan.

Di Bundesliga musim ini, Undav masih menanti keterlibatan gol pertamanya. Namun, dalam dua kemenangan di DFB-Pokal atas Hansa Rostock dan di Liga Champions melawan Viking Stavanger, dia masing-masing mencatatkan dua assist.

Pemain Stuttgart mana saja yang masuk skuad pertama Jürgen Klopp?

Pada musim lalu, Undav adalah striker Jerman paling tajam dengan 25 gol di semua kompetisi, ditambah 14 assist. Dalam bencana Piala Dunia di Amerika Utara, dia termasuk salah satu dari sedikit titik terang di tim nasional Jerman yang secara keseluruhan mengecewakan, dengan peran sebagai superjoker. Saat tersingkir di babak 32 besar melawan Paraguay, dia tampil di starting XI, tetapi gagal memberi dampak. Hingga saat ini, Undav telah mencetak sembilan gol yang impresif dalam 13 penampilan internasional.

Seperti Undav, dua pemain Stuttgart lainnya yang tampil di Piala Dunia, Angelo Stiller (25) dan Jamie Leweling (25), tampaknya juga absen dari skuad pertama Klopp. Sementara itu, Finn Jeltsch (20), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25), dan Chris Führich (28) diperkirakan akan masuk.