Barca sudah lama dikabarkan tertarik kepada Jeltsch. Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Sport, pelatih Hansi Flick kini bahkan menetapkan bek tersebut sebagai target transfer utama untuk memperkuat lini pertahanan tim Catalan.

Menurut laporan itu, Flick yang berusia 61 tahun sudah cukup lama mengamati Jeltsch, salah satu talenta bek terbaik Jerman. Flick mengincar transfernya untuk musim depan. Pihak pemain juga disebut telah menghubungi Barca.

Namun, menurut laporan yang sama, Inter Milan juga sudah berbicara dengan para penasihat Jeltsch. Real Madrid, Juventus Turin, Arsenal, dan FC Bayern München belakangan ini juga dikabarkan tertarik kepada pemain berusia 20 tahun itu.

VfB Stuttgart: Siapa yang bisa menggantikan Finn Jeltsch?

Jeltsch masih terikat kontrak dengan Stuttgart hingga 2030, tetapi tampaknya bisa meninggalkan klub jika ada tawaran yang sesuai. Rumor kepergiannya sudah muncul sejak musim lalu. Salah satu calon pengganti yang disebut-sebut adalah Panagiotis Retsos dari Olympiakos Piraeus. Ia belum lama ini tampil meyakinkan bersama tim nasional Yunani di Nations League dan juga memiliki pengalaman di Bundesliga. Dari 2017 hingga awal 2022, pemain yang kini berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen, tetapi dua kali dipinjamkan karena kurang mendapat waktu bermain.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Sementara itu, Jeltsch mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional Jerman. Namun, bek yang bisa bermain di tengah dan kanan pertahanan maupun sebagai gelandang bertahan itu tidak tampil, seperti hanya segelintir pemain lain dalam skuad besar pilihan Jürgen Klopp. Meski demikian, saat ini tidak ada keraguan bahwa ia memiliki masa depan cerah bersama Jerman.

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Jürgen Klopp memuji Finn Jeltsch: Apa kata pelatih tim nasional Jerman?

Klopp juga mengisyaratkan hal itu dalam konferensi pers yang menyita perhatian saat mengumumkan pemanggilan skuad pertamanya, ketika ia secara khusus membahas Jeltsch. "Di antara pemain yang awalnya belum begitu saya kenal, Finn adalah orang pertama yang menarik perhatian saya," katanya. Ia menegaskan: "Karena Anda melihat statistiknya dan berpikir: Wah, jumlah penampilannya, hah? Kok bisa? Lalu Anda melihatnya lebih teliti dan menyadari: dia bek luar biasa yang bermain sangat baik, punya kemampuan atletik luar biasa, dan bisa mengolah bola."

Meski masih muda, Jeltsch sudah mencatatkan 41 penampilan di Bundesliga. Ia juga telah tampil lebih dari 20 kali di DFB-Pokal, Liga Champions, dan Liga Europa. Pada awal 2025, ia pindah dari 1. FC Nürnberg ke Stuttgart dengan nilai transfer 9,5 juta euro, setelah menjadi pemain inti di kasta kedua Bundesliga sejak remaja. Di level junior, ia juga menjuarai Piala Dunia U-17 dan Kejuaraan Eropa U-17. Selain itu, ia meraih medali emas Fritz Walter yang bergengsi pada 2025, mengungguli Said El Mala dari 1. FC Köln.

Musim ini, pelatih VfB memainkannya sebagai starter dalam delapan dari sembilan pertandingan kompetitif, dan tujuh kali ia bermain penuh. Jeltsch bahkan mencatatkan satu assist dalam kemenangan 4-1 atas Köln.



