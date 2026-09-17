Konferensi pers pengumuman skuad itu berjalan sekitar setengah jam ketika Jürgen Klopp dihadapkan pada sebuah teka-teki kecil. Topiknya adalah pelatih klub sukses mana saja yang kemudian menjadi pelatih tim nasional Jerman. Hansi Flick dengan cepat menyebut Klopp, lalu ia tak bisa memikirkan nama lain. "Siapa?" tanyanya kepada hadirin. Jawabannya: Julian Nagelsmann.

"Oh ya, maaf," seru Klopp dan saat itu juga ia sudah merasa bahwa hal itu bisa memicu tajuk utama. "Buat saja cerita yang ingin kalian buat," kata Klopp, lalu menegaskan panjang lebar rasa hormatnya yang sangat besar kepada Nagelsmann. Tentu saja, ingatan langsung melayang pada ucapan legendaris "Noch" dari Klopp menjelang Piala Dunia. Saat ia sendiri menjadi pakar TV dan Nagelsmann masih menjadi pelatih tim nasional Jerman.

Faktanya, dalam konferensi pers Klopp itu, itulah satu-satunya sedikit sekali sorotan ke masa lalu suram DFB yang masih tergolong baru. Selebihnya, ia berusaha dengan sangat meyakinkan untuk mengarahkan pandangan ke hal-hal positif dalam semua topik, membangkitkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Untuk tim nasional, tetapi juga untuk Jerman secara umum.

Klopp memanggil 44 pemain ke skuad pertamanya, dikemas dalam total dua skuad untuk empat pertandingan Nations League yang akan datang. Tentu ada sejumlah pemain tim nasional yang sudah lama dikenal, tetapi juga ada 16 debutan yang sebagian sangat tidak dikenal seperti Mika Baur dari Celtic Glasgow, yang bahkan sama sekali tidak pernah memperkirakan akan mendapat panggilan. Klopp menyampaikan: semuanya mungkin!

Jürgen Klopp merencanakan Joshua Kimmich di lini tengah

Nagelsmann, selain dari kuis kecil itu, bukanlah topik konferensi pers, tetapi dalam arti tertentu tetap hadir di mana-mana. Faktanya, Klopp dalam beberapa bagian dengan cukup ofensif menyinggung sejumlah poin kritik yang diarahkan kepada Nagelsmann dalam beberapa bulan terakhir, dan setiap kali dengan tegas menekankan pendekatannya yang secara mendasar berbeda.

Ada Joshua Kimmich, yang dimainkan Nagelsmann sebagai bek kanan. "Dalam tidak satu pun percakapan yang saya lakukan dengan rekan-rekan pelatih saya, dia disebut sebagai bek kanan," kata Klopp. "Kami melihatnya sebagai gelandang." Dan tetap sebagai kapten, seperti yang ia konfirmasikan.

Keberatan yang berulang kali disuarakan bahwa di Jerman tidak ada alternatif yang layak di sisi kanan belakang selain Kimmich ditepis Klopp. Philipp Treu dari Freiburg, yang untuk pertama kalinya dipanggil olehnya, menurut Klopp harus bertanya dalam perdebatan ini: "Hah, mereka bicara soal apa?" Ia juga menyebut Josha Vagnoman dari VfB Stuttgart sebagai kandidat yang menjanjikan.

Ngomong-ngomong soal Stuttgart: di sini pembedaan Klopp dari Nagelsmann terlihat sangat jelas. Jika mengesampingkan Alexander Nübel yang pindah ke Besiktas Istanbul pada musim panas, Nagelsmann telah memanggil tiga pemain Stuttgart untuk Piala Dunia, yakni Deniz Undav, Angelo Stiller, dan Jamie Leweling. Lalu Klopp? Ia justru mencoret trio yang persis itu dan sebagai gantinya memanggil empat nama lain, yaitu Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch, dan Maximilian Mittelstädt. Jelas, Undav, Stiller, dan Leweling belakangan memang bergelut dengan cedera ringan - tetapi masing-masing juga tampil di semua pertandingan Bundesliga sejauh ini.

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Jürgen Klopp menunjukkan kehadiran yang lebih besar daripada Julian Nagelsmann

Juga tidak masuk adalah dua pemain favorit Nagelsmann yang dalam beberapa tahun terakhir mungkin memicu perdebatan paling kontroversial di tim DFB: Leroy Sane dan Leon Goretzka yang saat ini memang sedang mengalami masalah kebugaran. Klopp secara eksplisit tidak ingin absennya mereka dari pemanggilan (sama seperti Undav dan Stiller) dinilai sebagai keputusan final. Namun, pada saat yang sama, ia juga mengungkapkan bahwa sejauh ini ia belum melakukan pembicaraan dengan mereka. Berbeda dengan hampir semua pesepakbola Jerman lain yang sedikit banyak menarik perhatian.

"Dalam empat minggu terakhir saya sedikit berkeliling, bertemu langsung dengan banyak, banyak pemain, melihat mereka, baik di lapangan latihan maupun dalam percakapan," tutur Klopp. Untuk memperjelas, ia lalu menambahkan: "Melihat mereka, hadir secara fisik di depan saya. Perbedaannya sangat besar dibanding gambaran yang saya miliki sebelumnya. Itu membuat perbedaan besar untuk mengembangkan feeling terhadap seorang pesepakbola ketika Anda melihatnya secara langsung."

Kalimat-kalimat ini memang bisa dinilai sebagai sindiran kecil yang tersembunyi kepada Nagelsmann. Kurangnya komunikasi dan minimnya kunjungan pribadi ke klub serta stadion memang merupakan poin kritik yang kerap diarahkan kepada Nagelsmann. Dengan pendekatannya yang sepenuhnya bertolak belakang dan juga pemanggilan pemain dari klub-klub yang lebih kecil seperti Augsburg atau Elversberg, Klopp justru menyampaikan bahwa ia ingin seluruh Jerman sepakbola ikut terlibat dalam awal baru tim nasional.

Untuk terus menunggangi gelombang euforia yang tanpa diragukan dipicu oleh pemanggilan ini dan konferensi persnya, tentu dibutuhkan juga hasil positif - seperti biasa dalam sepakbola. Di Nations League, tugas-tugas sulit langsung menanti dengan laga tandang melawan Belanda pada pembukaan, lalu tiga pertandingan berikutnya menghadapi Yunani dua kali dan Serbia.