Ketika pada akhir Juli resmi diumumkan, bahwa Ajax Amsterdam akan menjadi rumah baru Julian Brandt dalam kariernya, bahkan orang luar pun segera bisa merasakan betapa besar antusiasmenya. Ia memuji DNA permainan indah milik raksasa Belanda itu, rasa lapar akan kesuksesan, atmosfer stadion, dan upaya tulus yang dilakukan direktur teknis Jordi Cruyff untuk merekrutnya.

Baru kurang dari satu bulan berlalu sejak saat itu. Namun, bisa ditegaskan bahwa start Brandt di Amsterdam berjalan sangat baik. Pada penampilan liga pertamanya untuk klub barunya, mantan pemain Dortmund itu langsung memberi pernyataan awal, mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan PEC Zwolle setelah kerja sama apik dengan Mika Godts, yang kini telah hengkang ke PSG, untuk memastikan skor akhir 2-0.

Dalam dua laga starter yang telah dijalaninya sejauh ini, di kualifikasi Conference League melawan Shelbourne dan Sion, Brandt menaikkan koleksi golnya menjadi tiga dalam lima pertandingan. Secara khusus, golnya dalam kemenangan tandang 4-2 di Swiss pekan lalu begitu menonjol. Pertama, karena gol itu sangat penting dan menghadirkan penyama kedudukan 1-1 pada awal babak kedua. Dan kedua, karena gol itu begitu indah: dari jarak 20 meter di depan gawang, Brandt menguasai bola, memosisikan dirinya untuk menembak, lalu melepaskan sepakan dengan penuh feeling dan kekuatan yang dibutuhkan ke sudut gawang.

Julian Brandt: Awal bagus di Ajax meski jadi sasaran ejekan van der Vaart

"Brandt menunjukkan kelas dunianya," tulis surat kabar Belanda De Telegraaf mengomentari gol tersebut. Playmaker yang mengenakan nomor 8 itu, dan dalam formasi 4-3-3 khas Ajax menempati peran paling ofensif di antara tiga gelandang, cepat beradaptasi setelah pencarian panjang akan klub baru yang tepat, dan kini sudah memimpin dengan pengalaman serta kelasnya. Fakta bahwa dalam pekan-pekan pertamanya di Belanda ia juga sudah harus mendengar ejekan dari sosok ternama tampaknya nyaris tak akan mengganggu Brandt sendiri.

Begitulah legenda Ajax Rafael van der Vaart, yang dikenal karena kritiknya yang berlebihan tetapi sering kali tidak sepenuhnya objektif, sama sekali tidak ingin dibandingkan dengan pemain anyar Amsterdam itu. "Ah, ayolah, dia bahkan tidak mencapai 20 persen dari diri saya dulu," kata van der Vaart dalam podcast NOS-Fußball, setelah presenter Thierry Boon membandingkan gaya bermain Brandt dengan gaya bermainnya dulu. "Saya juga harus bilang bahwa orang-orang yang benar-benar antusias dengan transfer ini membuat saya heran," lanjut mantan gelandang itu, seraya menegaskan bahwa bukan Ajax yang harus berterima kasih kepada Brandt, melainkan Brandt yang harus berterima kasih atas kesempatan bermain untuk Ajax, karena: "Dia sedikit pemain cuaca cerah. Kalau semuanya berjalan baik, semua berhasil, dan kalau tidak berjalan baik, kita akan dibuat kesal karenanya."

Meski demikian, ia juga sempat memuji Brandt sebagai "tambahan yang bagus": "Dia sangat tenang dan kesan pertamanya sangat bagus. Terlihat juga bagaimana dia membantu para pemain muda."

Pada musim semi, menjadi jelas bahwa setelah tujuh tahun di BVB, Brandt ingin dan harus mencoba sesuatu yang baru sekali lagi. Ada cukup banyak peminat, dari Leeds United hingga Atletico Madrid dan AS Roma. Namun, teknisi itu memilih menolak salah satu liga top-5 dan justru memilih Eredivisie yang terutama lebih lemah dari segi kedalaman. Sebab setelah pertimbangan matang, ia sampai pada kesimpulan bahwa Ajax, yang juga punya ambisi internasional dan ke depan ingin lebih dari sekadar Conference League, sangat cocok dengan kekuatannya. Dan mungkin saja, di benaknya juga ada sedikit soal tim nasional.

Akankah Jürgen Klopp membawa Julian Brandt kembali ke timnas Jerman?

Di usia 30 tahun, Brandt sedang berada tepat di masa terbaik seorang pesepakbola, dan secara potensial tentu masih memiliki beberapa tahun lagi di level teratas. Jadi mengapa tidak membidik comeback ke timnas Jerman? Apalagi pelatih yang dalam hampir tiga tahun terakhir kebanyakan mengabaikannya kini sudah tidak ada lagi.

Sejak debut internasionalnya pada 2016, Brandt untuk waktu yang lama menjadi bagian yang cukup mapan di tim nasional di bawah Joachim Löw dan Hansi Flick. Namun, di bawah Julian Nagelsmann hal itu hanya berlanjut selama dua periode pemanggilan. Salah satu hal yang merugikan Brandt adalah bahwa dalam laga uji coba horor yang banyak dibicarakan melawan Turki (2-3) dan Austria (0-2) pada November 2023, ia masing-masing tampil sebagai starter.

Setelah itu, untuk sementara ia benar-benar tersisih, melewatkan Euro 2024 di kandang sendiri dan hanya sekali lagi, pada November 2024, mendapat pemanggilan ketiga sekaligus terakhir dari Nagelsmann. Namun saat itu, aku pelatih timnas Jerman tersebut, terutama terjadi karena ia harus menutupi sejumlah absensi akibat cedera. "Kalau seluruh skuad Euro tersedia, mungkin dia tidak akan ada di sana," jelas Nagelsmann, yang tak lama kemudian memberi Brandt caps terakhirnya sejauh ini, yang ke-48 secara keseluruhan, dalam hasil imbang 1-1 melawan Hungaria di Nations League. Sejak itu, dalam lebih dari 21 bulan berikutnya tidak ada lagi panggilan tambahan, dan Piala Dunia 2026 juga berlangsung tanpa Brandt.

Peluang bahwa hal itu akan berubah pada Euro 2028 dan Brandt, setelah Piala Dunia 2018 dan 2022, kini akhirnya juga bisa tampil di Kejuaraan Eropa, meningkat hanya karena pergantian pelatih setelah tersingkir secara memalukan di babak 32 besar Piala Dunia. Sebab Jürgen Klopp, itu sudah terbukti, sangat menyukai Brandt.

Jürgen Klopp pernah ingin membawa Julian Brandt ke BVB dan Liverpool

Pada 2013, pelatih BVB saat itu untuk pertama kalinya ingin merekrut Brandt, karena Dortmund saat itu, seperti diketahui, harus menggantikan Mario Götze yang hengkang ke Bayern Munich. "Mereka sangat sukses saat itu dan punya skuad yang padu, baru saja dua kali menjadi juara Jerman (2011 dan 2012) serta berada di final Liga Champions (2013). Karena itu saya sedikit merasa segan dan bertanya kepada diri sendiri: 'Apakah saya akan mendapat cukup waktu bermain? Mungkin Leverkusen adalah langkah yang lebih baik'," kenang Brandt suatu ketika kepada The Athletic.

Brandt yang saat itu berusia 17 tahun pun menolak Klopp dan sebagai gantinya pindah dari VfL Wolfsburg ke Bayer 04, tempat ia dengan cepat menembus tim utama. Beberapa tahun kemudian, pada 2017, Klopp yang saat itu sudah bekerja untuk Liverpool kembali datang kepada Brandt, yang saat itu telah berusia 21 tahun dan menjadi pemain Bundesliga yang mapan. "Saya punya kesempatan untuk mengambil langkah berikutnya dan pergi ke Liverpool, tetapi waktunya belum tepat untuk saya [...] Ini disayangkan, karena saya sebenarnya ingin bermain untuk Kloppo," kenang pemain 30 tahun itu soal penolakan berikutnya kepada Klopp.

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Ian Graham, yang bekerja di Liverpool dari 2012 hingga 2022 dan lama menjabat sebagai kepala analis, kemudian pernah mengungkapkan dalam dokumenter How to Win the Champions League: Liverpool 2019, bahwa saat mencari tambahan kekuatan untuk lini serang, Brandt bahkan merupakan opsi yang lebih diinginkan Klopp daripada Mohamed Salah. "Jürgen tentu sangat mengenalnya dengan baik karena dia bermain di Bundesliga. Kami semua sepakat bahwa Brandt adalah pemain muda yang sangat bagus, tetapi tidak sehebat Mo," jelas Graham, yang lebih memprioritaskan pemain Mesir itu. Pada akhirnya Klopp diyakinkan oleh stafnya; alih-alih Brandt, Salah yang datang ke Anfield dan kemudian menjadi ikon di sana.

Akankah Julian Brandt merayakan comeback ke tim nasional di rumah barunya?

Brandt, yang dua tahun kemudian pindah ke Dortmund, telah membuktikan di BVB bahwa meski terus-menerus tidak diperhitungkan oleh Nagelsmann, ia tetap memiliki kualitas yang bisa memberi nilai tambah bagi tim nasional. Dalam laga-laga awalnya bersama Ajax, ia melanjutkan hal itu, dan selain dua pemain luar biasa Florian Wirtz dan Jamal Musiala, tampaknya tidak ada seorang pun di posisi gelandang serang tengah yang benar-benar aman untuk masa depan timnas Jerman. Setidaknya, belakangan ini tak ada yang benar-benar memaksakan diri untuk posisi itu.

Karena itu, sangat mungkin nama Brandt akan kembali muncul untuk pertama kalinya dalam skuad tim nasional Jerman pada 17 September. Bersama Ajax, sampai saat itu ia masih punya beberapa pertandingan lagi untuk terus menunjukkan diri. Dan laga internasional pertama di bawah Klopp, rasanya tak bisa lebih pas lagi, akan digelar pada 24 September tepat di ruang tamu baru Brandt, Johan Cruijff Arena di Amsterdam, melawan Belanda. Jika "Kloppo" ingin membawanya, Brandt jelas tidak akan memberi penolakan ketiga kepadanya.