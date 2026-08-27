Ketika pada akhir Juli resmi diumumkan bahwa Ajax Amsterdam akan menjadi rumah baru Julian Brandt secara olahraga, bahkan sebagai orang luar pun cepat terasa betapa besar antusiasmenya. Ia berbicara penuh kekaguman tentang DNA permainan indah di klub pemegang rekor gelar Belanda itu, tentang rasa lapar akan kesuksesan, tentang atmosfer di stadion, dan tentang upaya tulus yang dilakukan direktur teknis Jordi Cruyff untuk merekrutnya.

Baru nyaris sebulan berlalu sejak saat itu. Namun, satu hal yang bisa dicatat, awal Brandt di Amsterdam berjalan sangat baik. Pada penampilan liga pertamanya untuk klub barunya, mantan pemain Dortmund itu langsung memberi pernyataan awal, mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan PEC Zwolle setelah kombinasi apik dengan Mika Godts, yang kini telah pindah ke PSG, untuk memastikan skor akhir 2-0.

Dalam dua penampilan starter yang sudah ia jalani sejauh ini, di kualifikasi Conference League melawan Shelbourne dan Sion, Brandt menaikkan koleksi golnya menjadi tiga dari lima pertandingan. Yang paling menonjol adalah golnya saat menang tandang 4-2 di Swiss pekan lalu. Pertama, karena gol itu begitu penting dan menghasilkan skor imbang sementara 1-1 pada awal babak kedua. Dan kedua, karena gol itu begitu indah: dari jarak 20 meter di depan gawang, Brandt menguasai bola, memposisikan diri untuk menembak, lalu melepaskan bola dengan sentuhan halus dan tenaga yang dibutuhkan ke pojok gawang.

Julian Brandt: Awal bagus di Ajax meski jadi sasaran sindiran van der Vaart

"Brandt menunjukkan kelas dunianya," demikian komentar surat kabar Belanda De Telegraaf tentang gol tersebut. Sang playmaker, yang mengenakan nomor 8 dan dalam formasi 4-3-3 khas Ajax menempati peran paling ofensif dari tiga gelandang, cepat beradaptasi setelah pencarian panjang akan klub baru yang tepat, dan kini sudah memimpin dengan pengalaman serta kualitasnya. Bahwa pada pekan-pekan pertamanya di Belanda ia juga harus mendengar sindiran dari sosok ternama, tampaknya nyaris tidak akan mengganggu Brandt sendiri.

Begitu pula legenda Ajax Rafael van der Vaart, yang dikenal karena kritiknya yang meledak-ledak namun kerap kurang sepenuhnya objektif, sama sekali tidak ingin dibandingkan dengan pemain anyar Amsterdam itu. "Ah, sudahlah, dia bahkan tidak mencapai dua puluh persen dari diri saya dulu," kata van der Vaart dalam podcast NOS-Fußball, setelah moderator Thierry Boon membandingkan gaya bermain Brandt dengan gayanya di masa lalu. "Saya juga harus bilang, saya terganggu oleh orang-orang yang benar-benar antusias dengan transfer ini," lanjut mantan gelandang itu, sembari menegaskan bahwa bukan Ajax yang harus berterima kasih kepada Brandt, melainkan Brandt yang harus berterima kasih atas kesempatan bermain untuk Ajax, karena: "Dia sedikit pemain yang hanya bagus saat cuaca cerah. Ketika semuanya berjalan, semuanya berhasil, dan ketika tidak berjalan, kita akan kesal karenanya."

Meski begitu, ia juga sempat memuji Brandt sebagai "tambahan yang bagus": "Dia sangat tenang dan kesan pertamanya sangat baik. Terlihat juga bagaimana dia membantu para pemain muda."

Pada musim semi, menjadi jelas bahwa setelah tujuh tahun di BVB, Brandt ingin dan harus mencoba sesuatu yang baru. Ada cukup banyak peminat, dari Leeds United hingga Atletico Madrid dan AS Roma. Namun, pemain teknis itu memutuskan menolak salah satu dari lima liga top dan memilih Eredivisie yang terutama lebih lemah secara kedalaman skuad. Sebab, setelah pertimbangan matang, ia sampai pada kesimpulan bahwa Ajax, yang juga punya ambisi internasional dan ke depannya ingin lebih dari sekadar Conference League, sangat cocok dengan kekuatannya. Dan mungkin, di benaknya juga ada sedikit kata tim nasional.

Akankah Jürgen Klopp membawa Julian Brandt kembali ke tim DFB?

Pada usia 30 tahun, Brandt sedang berada tepat di masa terbaik sebagai pesepakbola, dan tentu masih berpotensi memiliki beberapa tahun lagi di level tertinggi. Jadi, mengapa tidak membidik comeback ke tim DFB? Apalagi pelatih yang dalam hampir tiga tahun terakhir kebanyakan mengabaikannya kini sudah tidak ada lagi.

Sejak debut internasionalnya pada 2016, Brandt dalam waktu yang panjang merupakan bagian mapan dari tim nasional di bawah Joachim Löw dan Hansi Flick. Namun di bawah Julian Nagelsmann, hal itu hanya berlanjut untuk dua periode pemanggilan. Salah satu hal yang menjadi petaka bagi Brandt adalah fakta bahwa ia menjadi starter dalam laga-laga uji coba horor yang banyak dibicarakan melawan Turki (2-3) dan Austria (0-2) pada November 2023.

Setelah itu, untuk sementara ia benar-benar tersingkir, melewatkan Euro 2024 di kandang sendiri dan hanya sempat dipanggil sekali lagi, untuk ketiga sekaligus terakhir kalinya, oleh Nagelsmann pada November 2024. Namun, seperti diakui pelatih tim nasional saat itu, hal tersebut terutama karena ia harus menutup sejumlah absennya pemain akibat cedera. "Kalau seluruh skuad Euro tersedia, mungkin dia tidak akan ada di sana," jelas Nagelsmann, yang tak lama kemudian memberi Brandt caps internasional ke-48 sekaligus terakhir sejauh ini saat hasil imbang 1-1 melawan Hungaria di Nations League. Sejak itu, dalam lebih dari 21 bulan berikutnya, tidak ada lagi pemanggilan tambahan, dan Piala Dunia 2026 juga berlangsung tanpa Brandt.

Peluang agar hal itu berubah pada Euro 2028, dan Brandt setelah Piala Dunia 2018 dan 2022 kini juga bisa ambil bagian dalam sebuah Piala Eropa, sudah meningkat hanya karena pergantian pelatih setelah tersingkir memalukan di babak 32 besar Piala Dunia. Sebab, satu hal yang pasti, Jürgen Klopp sangat menyukai Brandt.

Jürgen Klopp pernah ingin membawa Julian Brandt ke BVB dan Liverpool

Pada 2013, pelatih BVB saat itu ingin merekrut Brandt untuk pertama kalinya, karena Dortmund kala itu memang harus menggantikan Mario Götze yang hengkang ke Bayern Munich. "Mereka saat itu sangat sukses dan memiliki tim yang solid, baru saja dua kali menjadi juara Jerman (2011 dan 2012) dan berada di final Liga Champions (2013). Karena itu saya sedikit merasa segan dan bertanya pada diri sendiri: 'Apakah saya akan mendapat cukup banyak waktu bermain? Mungkin Leverkusen adalah langkah yang lebih baik'," kenang Brandt suatu ketika kepada The Athletic.

Brandt yang saat itu berusia 17 tahun pun menolak Klopp dan memilih pindah dari VfL Wolfsburg ke Bayer 04, tempat ia cepat menembus tim utama. Beberapa tahun kemudian, pada 2017, Klopp yang saat itu bekerja untuk Liverpool kembali mengetuk pintu Brandt, yang kini sudah berusia 21 tahun dan menjadi pemain Bundesliga yang matang. "Saya punya kesempatan mengambil langkah berikutnya dan pergi ke Liverpool, tetapi waktunya belum tepat untuk saya [...] Sangat disayangkan, karena saya sebenarnya ingin bermain untuk Kloppo," ujar pemain berusia 30 tahun itu saat mengenang penolakan berikutnya terhadap Klopp.

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Ian Graham, yang bekerja di Liverpool dari 2012 hingga 2022 dan lama menjabat sebagai kepala analis, kemudian pernah mengungkap dalam dokumenter How to Win the Champions League: Liverpool 2019, bahwa dalam pencarian tambahan tenaga untuk lini serang, Brandt bahkan menjadi pilihan utama Klopp sebelum Mohamed Salah. "Jürgen tentu mengenalnya dengan sangat baik, karena ia bermain di Bundesliga. Kami semua sepakat bahwa Brandt adalah pemain muda yang sangat bagus, tetapi tidak semenonjol Mo," jelas Graham, yang lebih memilih pemain Mesir itu. Pada akhirnya Klopp diyakinkan oleh stafnya, Salah yang datang ke Anfield dan kemudian menjadi ikon di sana, bukan Brandt.

Akankah Julian Brandt merayakan comeback-nya di tim nasional dari rumah barunya?

Brandt, yang dua tahun kemudian pindah ke Dortmund, telah membuktikan di BVB bahwa meski terus-menerus tidak dipertimbangkan oleh Nagelsmann, ia tetap memiliki kualitas yang bisa memberi nilai tambah bagi tim nasional. Dalam laga-laga awalnya bersama Ajax, ia melanjutkan hal itu dan selain dua pemain luar biasa Florian Wirtz dan Jamal Musiala, tampaknya tidak ada seorang pun di posisi gelandang serang tengah yang benar-benar aman untuk masa depan tim DFB. Setidaknya, belakangan ini tidak ada yang benar-benar memaksakan diri untuk posisi tersebut.

Karena itu, sangat mungkin nama Brandt akan kembali muncul untuk pertama kalinya pada 17 September dalam skuad tim nasional Jerman. Bersama Ajax, hingga saat itu ia masih memiliki beberapa pertandingan lagi untuk terus menunjukkan diri. Dan laga internasional pertama di bawah Klopp, rasanya tak bisa lebih pas lagi, akan berlangsung pada 24 September tepat di ruang tamu baru Brandt, Johan Cruijff Arena di Amsterdam, melawan Belanda. Jika "Kloppo" menginginkannya di sana, Brandt jelas tidak akan memberi penolakan ketiga.