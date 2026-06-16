Jürgen Klopp sangat menyesal setelah pernyataannya tentang Nagelsmann: 'Tiba-tiba saja terucap...'

Jürgen Klopp telah secara terbuka meminta maaf kepada Julian Nagelsmann. Mantan pelatih Liverpool yang bertugas sebagai analis di Piala Dunia ini dengan tulus meminta maaf setelah membuat pernyataan mengenai pelatih tim nasional tersebut.

Nagelsmann memutuskan untuk memulai pertandingan melawan Curaçao (kemenangan 7-1) dengan menempatkan Jamal Musiala di belakang penyerang Kai Havertz. Dalam sebuah analisis, Klopp menyatakan bahwa ia akan memilih Denis Undav.

Klopp mengatakan sebelum pertandingan bahwa itu pasti merupakan pilihan yang sulit bagi Nagelsmann. Kemudian ia melanjutkan: "Luckily, Julian Nagelsmann is still picking the team”, yang berarti: untungnya Julian Nagelsmann masih memilih susunan pemain.

Kata 'masih' kemudian menjadi perbincangan hangat. Lothar Matthäus mengungkapkan kemarahannya di televisi Jerman atas pilihan kata Klopp.

“Saya menghormati pendapatnya, tapi saya tidak mengerti mengapa dia menggunakan kata itu. Bagi saya, itu terdengar sangat tidak sensitif,” kata pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk Jerman tersebut.

Setelah pertandingan, Klopp harus meminta maaf kepada Nagelsmann. “Kami sepenuhnya mendukungmu. Saya benar-benar menyesal telah menggunakan kata itu. Kata itu terucap begitu saja dan sebenarnya tidak bermaksud apa-apa,” katanya kepada Nagelsmann.