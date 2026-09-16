Jürgen Klopp punya "kejutan raksasa" dalam skuad pertamanya bersama Jerman

Menurut BILD dan Kicker, Jürgen Klopp akan membuat kejutan dengan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman. Juru taktik itu berencana memanggil seorang pemain dari tim promosi Elversberg.

Pemain yang dimaksud adalah bek kanan berusia 23 tahun, Felix Keidel. Musim lalu ia promosi ke Bundesliga bersama Elversberg dan sejauh ini baru memainkan tiga pertandingan di level tertinggi.

Elversberg yang promosi memang langsung mengejutkan kawan maupun lawan musim ini. Klub itu menang atas Borussia Mönchengladbach dan Bayer Leverkusen, serta kalah tipis dari Bayern München (1-2).

Keidel merupakan bek kanan utama Elversberg. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai €1,2 juta. Media Jerman menyebut keputusan Klopp untuk memanggilnya sebagai sebuah kejutan besar.

Selain itu, BILD dan Kicker juga memperkirakan Denis Undav dipastikan tidak akan masuk dalam skuad Jerman. Striker yang mencetak tiga gol di Piala Dunia 2026 itu akan ditinggal di rumah meski dalam kondisi fit.

Jerman akan menghadapi Belanda, Yunani, dan Serbia di UEFA Nations League pada akhir bulan ini.