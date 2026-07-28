Ketika Jürgen Klopp menominasikan skuad pertamanya sebagai pelatih timnas Jerman pada September, banyak pertanyaan menarik akan mulai mendapat jawaban: Seperti apa perubahan wajah personel tim nasional Jerman dibandingkan dengan sekitar dua setengah tahun di bawah Julian Nagelsmann yang mundur setelah fiasko Piala Dunia? Pemain mana yang untuk sementara waktu tak lagi dipanggil? Pemain mana yang akan dibawa Klopp sebagai wajah baru dan mungkin langsung diberi peran penting dalam membangun kembali etalase sepakbola Jerman?









Rocco Reitz tentu sangat ingin menemukan namanya dalam jawaban untuk pertanyaan terakhir itu. "Saya rasa, target setiap orang adalah suatu saat menjadi pemain tim nasional. Itu juga ada dalam daftar saya," kata Reitz baru-baru ini dalam presentasi resminya di klub barunya, RB Leipzig. Jika mengingat bahwa transfer gelandang dari Borussia Mönchengladbach ke klub Saxony itu sudah dibereskan pada Maret, cepat terlihat jelas: Klopp tampaknya tidak mungkin menilai Reitz dengan buruk.

Sebab, pada saat Reitz pindah ke Leipzig, belum terpikir bahwa lebih dari empat bulan kemudian Klopp akan menjadi pelatih timnas Jerman. Saat itu, pria 59 tahun tersebut masih menjabat sebagai Head of Global Soccer di Red Bull - dan dalam fungsi itulah ia berperan besar membawa Reitz ke RB. Gaya bermain intens milik pemain 24 tahun itu, kemampuan sprint-nya, serta kesediaannya yang penuh gairah untuk memberikan segalanya demi tim, kabarnya sangat mengesankan Klopp. Karena sepakbola full-gas Reitz begitu cocok dengan gaya bermain Leipzig yang tak kenal lelah, pelatih baru DFB itu membawanya ke Leipzig - dan karena alasan yang sama, kini ia bisa saja masuk radar untuk mengisi pusat lini tengah tim nasional.

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Yang jelas, Klopp memang diminta dan diberi keleluasaan untuk membangun ulang tim DFB. Mengomunikasikan hal itu sejak awal secara terbuka, secara eksplisit menerima kemungkinan kemunduran, dan mungkin memandang satu atau dua turnamen besar sebagai bagian dari fase transisi tanpa sesumbar soal gelar, tampaknya menjadi hal penting bagi sosok kuat baru di sepakbola Jerman ini. "Bakat itu ada. Tetapi Anda harus menciptakan ekspektasi yang bisa dihadapi para pemain," tegas Klopp mengenai masa depan tim DFB dalam perannya sebagai analis di sekitar final Piala Dunia bersama MagentaTV. Ia mengatakan pada konferensi pers perdananya bahwa ia sudah mencatat 57 pemain outfield. Namun, ia tak menyebut nama.

Akankah Jürgen Klopp mengandalkan Rocco Reitz dalam pembangunan ulang tim DFB?

Jika diterapkan pada contoh Reitz, artinya begini: bila Klopp memang jelas sangat menyukainya, karena ia membawanya ke Leipzig dengan biaya transfer 20 juta euro, dan Reitz terlihat cocok untuk gaya bermain superintens tim-tim asuhannya, maka ia bisa menjadi salah satu pemain yang menjadi kepingan puzzle dalam pembangunan ulang itu. Syarat dasarnya: Reitz harus mampu menembus tim di Leipzig - dan menghadapi situasi yang sebagian cukup rumit terkait transfernya dengan baik.

Di Mönchengladbach, di klub hatinya, yang sudah ia bela sejak masih berusia tujuh tahun, ia seperti diketahui sudah sangat tidak disukai karena justru pindah ke RB. "Siapa pun yang melakukan ini, tak boleh pernah menjadi kapten kami," tertulis pada sebuah spanduk di tribune suporter Gladbach saat laga tandang Die Fohlen di Leipzig pada April, beberapa pekan setelah transfer Reitz terungkap. Di tengah segala romantisme sepakbola yang menolak perpindahan semacam itu, patut diapresiasi bahwa langkah seperti ini menuntut porsi kepercayaan diri yang besar. Terlebih ada risiko yang membuat tekanannya makin tinggi: jika Reitz gagal beradaptasi di Leipzig, ejekan dari kampung lama pasti menantinya - dan pada pekan pertama, lawan pertama di markas barunya justru adalah Gladbach.

Selain itu, ada variabel lain: ketika Reitz direkrut pada musim semi, kursi pelatih RB masih ditempati Ole Werner. Sejauh mana pelatih kepala baru Martin Demichelis yakin pada mantan pemain Gladbach itu, masih harus dilihat. Secara umum, Reitz dengan kekuatan larinya, kemampuan duel, permainan agresif tanpa bola, serta permainan sederhana dengan bola, tampak sangat cocok untuk sepakbola Leipzig. Dari segi profil, ia sangat mirip dengan Xaver Schlager yang telah pergi dan memang ingin ia gantikan.

Karena Christoph Baumgartner diperkirakan masih akan absen karena cedera hingga akhir Oktober, Reitz bisa menempatkan dirinya di pusat lini tengah pada pekan-pekan awal musim mendatang, berdampingan dengan Nicolas Seiwald atau Assan Ouedraogo. Dengan catatan, ia sendiri sudah sepenuhnya bugar. Infeksi berat sudah membuatnya menepi di akhir musim lalu dan terus membayanginya dengan keras kepala selama dua bulan terakhir. "Saya merasa baik, hasilnya juga bagus. Minggu demi minggu kami melangkah lebih maju," ujar Reitz optimistis, meski pada awalnya ia harus memulai di RB dengan latihan pemulihan individual.

Akankah Rocco Reitz jadi pemain timnas di bawah Jürgen Klopp? Persaingannya besar

Sebagai target pribadi, Reitz membidik sebanyak mungkin kontribusi gol - aspek yang terutama dalam dua tahun terakhir terlalu kurang dalam permainannya. Tentu saja, ia juga berencana mengirim satu atau dua surat rekomendasi kepada Klopp lewat penampilannya. Di tim nasional U-21, Reitz berkembang menjadi sosok kunci dalam kualifikasi Euro 2025, dan di turnamen musim panas lalu ia juga menjadi pemain andalan mutlak. Bersama tim Jerman, ia menjadi runner-up Eropa, menampilkan beberapa performa luar biasa, dan terutama bersinar lewat kemampuannya yang nyaris tak ada habisnya untuk terus melakukan lari intens dan menjelajahi setiap meter lapangan.

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Menjelang Euro 2024, Reitz seperti diketahui sempat mencicipi atmosfer tim nasional senior, sempat melengkapi sesi latihan bersama Brajan Gruda, menjalankan tugasnya dengan baik, dan masuk skuad saat laga uji coba melawan Ukraina (0-0) pada awal Juni 2024. Namun hingga hari ini, Reitz masih menunggu debut internasional pertamanya, dan di bawah Klopp hal itu diharapkan berubah. Meski pergantian pelatih timnas jelas menguntungkannya, faktanya persaingan di posisi nomor enam dan nomor delapan memang sangat ketat.

Dengan Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, Klopp bisa mengandalkan duet di pusat lini tengah yang bekerja sangat baik di Bayern Munich. Selain itu, Reitz juga harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas lain yang sudah lebih mapan di DFB, seperti Felix Nmecha (Borussia Dortmund), rekan barunya di Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern Munich), Anton Stach (Leeds United), atau Angelo Stiller (VfB Stuttgart). Ditambah lagi ada talenta-talenta besar yang masih bebas beban seperti Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) atau Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), yang secara eksplisit bisa dibangun Klopp sebagai pilar masa depan dalam awal baru DFB.

Reitz tentu juga masuk pertimbangan, terutama karena koneksi khususnya dengan Klopp. Yang akan menentukan adalah seberapa baik ia bisa menampilkan kualitas di klub barunya yang membuat pelatih timnas baru itu membawanya ke RB Leipzig beberapa bulan lalu. Bagaimanapun, Reitz tampaknya termasuk dalam daftar 57 nama tersebut.